Home // Foggia // Sophia Renna incanta ‘La Corrida’: il talento foggiano conquista e vince la quinta puntata

RENNA FG Sophia Renna incanta ‘La Corrida’: il talento foggiano conquista e vince la quinta puntata

La giovane artista frequenta l’ultimo anno dell’indirizzo musicale del liceo Poerio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Una voce che emoziona, un talento cristallino e una presenza scenica che ha lasciato il segno. Così Sophia Renna, in arte Soph, appena 18enne e originaria di Foggia, ha conquistato pubblico e giuria popolare, aggiudicandosi la quinta puntata dell’edizione in corso de La Corrida, il celebre show del divertimento popolare in onda su Nove e condotto da Amadeus.

La giovane artista frequenta l’ultimo anno dell’indirizzo musicale del liceo Poerio e studia canto dall’età di quattro anni, un percorso che le ha permesso di maturare tecnica e sensibilità interpretativa fuori dal comune. La sua esibizione nel programma ha acceso la platea, che le ha tributato una standing ovation calorosa e unanime. “Una voce che ci ha lasciati a bocca aperta”, hanno commentato gli autori della trasmissione, sottolineando la maturità e la sicurezza con cui la cantante foggiana ha affrontato il palco.

Per Sophia non si tratta della prima esperienza nel mondo dello spettacolo: già due anni fa, quando non aveva ancora compiuto 16 anni, la sua voce era stata scelta per il film biografico dedicato a Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, interpretato da Massimo Ghini. In quell’occasione, Sophia aveva prestato le parti cantate del personaggio interpretato da Lucrezia Lante della Rovere, dimostrando una capacità vocale e interpretativa sorprendente per la sua età. Nel suo palmarès figura anche la vittoria nella categoria Junior del festival musicale di Cinecittà World.

La partecipazione a La Corrida ha però rappresentato per lei un passo decisivo verso il grande pubblico. Spontanea, emozionata ma determinata, Sophia ha affrontato il palco come una vera professionista, conquistando la simpatia e l’attenzione della platea televisiva. Il successo ottenuto nel programma potrebbe ora aprirle nuove strade artistiche, alimentando quel sogno che coltiva da sempre: partecipare a X Factor e affermarsi nel panorama musicale nazionale.

Foggia applaude la sua giovane promessa. Con talento, disciplina e una voce che non passa inosservata, Sophia Renna continua a dimostrare che il suo è un percorso artistico già in ascesa. E la vittoria a La Corrida è soltanto l’inizio.

Lo riporta foggiatoday.it

