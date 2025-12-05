MANFREDONIA — L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) interviene sul progetto di una stazione radio base sul molo di Ponente del porto di Manfredonia, rivendicando la piena legittimità dell’iter amministrativo e respingendo «ricostruzioni imprecise» circolate nelle ultime settimane. «Il procedimento si è svolto nel pieno rispetto della legge, con la partecipazione di tutti gli enti competenti e in coerenza con gli obiettivi strategici della ZES Unica», afferma l’Ente.

L’intervento nasce da un’istanza presentata alla Struttura di Missione ZES e trasferita all’Autorità portuale nel settembre 2024: riguarda l’installazione di un palo poligonale di 30 metri con antenne, parabole e apparati tecnologici su suolo demaniale individuato.

Secondo AdSPMAM, l’iter è stato avviato nel solco dei principi della Legge 241/1990 (trasparenza, partecipazione e semplificazione). La richiesta è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia e dell’Autorità, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale italiana ed europea. Nel periodo di pubblicazione (16 ottobre–30 novembre 2024) non sono arrivate osservazioni né domande concorrenti.

È stata quindi convocata una conferenza di servizi con Struttura di Missione ZES, SUD ZES, Soprintendenza, Provincia di Foggia, Agenzia delle Dogane, Comune di Manfredonia, Capitaneria di Porto, ARPA Puglia e uffici tecnici e legali dell’Autorità. Sono pervenuti pareri favorevoli di Capitaneria di Porto, Dipartimento Tecnico e Legale dell’AdSP e Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale, con eventuali prescrizioni per sicurezza e compatibilità radio-marittima. Per Comune di Manfredonia, Provincia di Foggia e ARPA Puglia, la mancata risposta entro i termini ha valso come assenso senza condizioni.

La prima seduta, prevista il 30 dicembre 2024, è slittata per assenza del rappresentante della Struttura di Missione ZES; nella successiva, il 30 gennaio, la stessa Struttura ha espresso assenso, confermando la conformità dell’opera agli obiettivi del Piano Strategico della ZES Unica.

Completate le verifiche, l’Autorità ha chiuso la conferenza di servizi approvando il rilascio dell’atto formale (durata 9 anni) e dell’Autorizzazione Unica ZES. In coerenza con le richieste della Soprintendenza, il Comune ha poi rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali, con prescrizioni esecutive. ARPA Puglia e Provincia di Foggia hanno inoltre formalizzato, rispettivamente, il parere tecnico preventivo (13 settembre 2024) e l’autorizzazione sismica ex art. 94 del DPR 380/2001 (12 settembre 2024).

«L’iter dimostra che il provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa e dopo la valutazione di tutte le amministrazioni competenti», sottolinea l’Autorità, che invita a consultare il titolo concessorio disponibile nella sezione Trasparenza del proprio sito per «evitare interpretazioni non rispondenti alla realtà». L’Ente ribadisce l’impegno alla massima trasparenza e la finalità dell’intervento: innovazione infrastrutturale e sviluppo nelle aree ZES.

Le tappe principali

Settembre 2024 — Trasferimento dell’istanza dall’Unità ZES ad AdSPMAM.

16 ottobre–30 novembre 2024 — Pubblicazione su Albi Pretori e Gazzette; nessuna osservazione.

12–13 settembre 2024 — Autorizzazione sismica Provincia di Foggia e parere tecnico ARPA Puglia.

30 dicembre 2024 — Prima conferenza di servizi rinviata.

30 gennaio — Nuova seduta: assenso della Struttura ZES.

A seguire — Chiusura conferenza, atto formale (9 anni) e Autorizzazione Unica ZES; autorizzazione paesaggistica del Comune con prescrizioni.

Bari, 5 dicembre 2025