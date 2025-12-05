FOGGIA/VIESTE – Un’altra perturbazione scivola sull’Adriatico e lambisce il promontorio del Gargano e la provincia di Foggia proprio in apertura del fine settimana. Da stasera, venerdì 5 dicembre, e fino a lunedì 8, il tempo resterà spesso grigio, con qualche pioggia e vento teso, ma senza fenomeni di forte intensità: un quadro da “autunno pieno” più che da inverno, con temperature sopra la media del periodo.

Secondo le elaborazioni dei principali servizi meteorologici, sulla Capitanata è attiva un’allerta gialla per temporali e vento che riguarda l’intera Puglia adriatica, inclusa l’area garganica. Si tratta di un avviso di ordinaria prudenza: previsti rovesci di breve durata e raffiche moderate o localmente forti, specie tra la notte e la mattinata di sabato, ma senza segnali di criticità marcate.

Da stasera: cieli chiusi e qualche rovescio

Già dalla serata di oggi il cielo su Foggia e sul Tavoliere si presenta prevalentemente nuvoloso, con la possibilità di uno o due brevi rovesci, più probabili lungo la fascia costiera e sul Gargano orientale, tra Manfredonia, Mattinata e Vieste. Le temperature restano miti: nel capoluogo minime intorno ai 9 gradi e massime sui 14, valori simili o leggermente più alti sulle coste, dove il mare resta mosso e il vento si farà sentire soprattutto dai quadranti meridionali e poi nord-orientali.

Sabato: nubi, vento e schiarite a tratti

La giornata di sabato 6 dicembre si aprirà ancora sotto il segno dell’instabilità residua. Sul Gargano sono attesi ancora annuvolamenti compatti, con piogge deboli e intermittenti soprattutto sul versante adriatico, mentre nell’entroterra garganico e sul Tavoliere il quadro sarà più variabile, con alternanza di nuvole e sprazzi di sole. Le termiche si manterranno su valori tardo-autunnali: tra i 6 e i 13 gradi a Foggia, fino a 15 gradi lungo la costa viestana. Il vento, nella fascia oraria coperta dall’allerta gialla, potrà soffiare moderato o teso, con qualche rinforzo sulle alture e lungo i litorali.

Domenica: tregua parziale, ma non del tutto asciutta

Domenica 7 dicembre il campo di bassa pressione si allontanerà gradualmente verso i Balcani, lasciando sul Gargano e sulla Capitanata un contesto meno perturbato ma ancora non pienamente stabile. La previsione per Foggia parla di “nuvole e sole”, con nuvolosità irregolare e bassa probabilità di fenomeni; diverso il discorso per il promontorio, dove non si escludono uno o due brevi rovesci, alternati a momenti più luminosi. Sia sul Tavoliere sia sulla costa garganica le massime resteranno intorno ai 14-15 gradi, con minime sui 9-12 gradi: un clima relativamente mite, complice la persistenza di correnti atlantiche.

Lunedì 8 dicembre: l’Immacolata con il sole tra le nuvole

Per la giornata di lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, i modelli disegnano uno scenario più rassicurante per chi ha in programma gite e spostamenti. Su Foggia è atteso un tempo in prevalenza parzialmente soleggiato, con ampi squarci di sereno, qualche velatura di passaggio e basso rischio di precipitazioni. Temperature ancora superiori alle medie stagionali: massime fino a 16 gradi, minime sui 7-8. Anche sul Gargano, da Vieste a Peschici, da Rodi a Manfredonia, il cielo dovrebbe proporsi in gran parte variabile-soleggiato, con possibili annuvolamenti ma senza piogge significative.

Raccomandazioni: prudenza con vento e mare, sì alle uscite di lunedì

Nelle prossime 24 ore resta valida la raccomandazione alla prudenza: il combinato di piogge sparse, vento sostenuto e mare mosso può creare piccoli disagi, in particolare lungo la viabilità costiera e nelle zone più esposte del promontorio. Meglio rinviare uscite in barca e attività all’aperto più esposte alle raffiche.

Molto diversa la situazione prevista per la giornata di lunedì, che al momento si candida a essere la più stabile: condizioni buone per gli spostamenti verso i centri del Gargano, le aree interne e i santuari mariani, tradizionale meta di pellegrinaggi nel giorno dell’Immacolata, con un clima mite e un cielo per lo più libero da precipitazioni.

Un quadro, in definitiva, che racconta un weekend a due volti: ancora sotto il segno delle perturbazioni atlantiche tra oggi e sabato, più tranquillo domenica, fino a un lunedì 8 dicembre che – salvo cambi di scena dell’ultima ora – potrebbe regalare finalmente un po’ di “buon tempo” alla Capitanata.