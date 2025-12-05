Edizione n° 5906

Home // Cronaca // Terremoti al largo del Gargano: lo sciame sismico prosegue in area Costa Garganica

ALLERTA Terremoti al largo del Gargano: lo sciame sismico prosegue in area Costa Garganica

Bassa magnitudo, alta attenzione: il Gargano non perde occasione di ricordare la sua natura

Terremoti al largo del Gargano: lo sciame sismico prosegue in area Costa Garganica

Sismografo - Fonte Immagine: gqitalia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

Lo sciame sismico che da mesi interessa il tratto di mare al largo del Gargano non accenna a diminuire. Le scosse, in prevalenza di bassa magnitudo – fatta eccezione per i terremoti di magnitudo 4.7 e 3.6 registrati nel corso dell’anno – continuano a susseguirsi con epicentri localizzati tra Lesina, San Nicandro Garganico, le Isole Tremiti e Poggio Imperiale, all’interno dell’area sismica denominata Costa Garganica.

Le ultime scosse registrate

L’evento più recente è stato individuato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 22:35 del 30 novembre: una scossa di magnitudo 2.3, con coordinate 41.9668 – 15.5597, e profondità di 9 km. L’epicentro è stato localizzato a circa 14 km da San Nicandro Garganico e 18 km dalle Isole Tremiti.

Poche ore prima, nella stessa area, l’Ingv aveva rilevato un altro evento sismico: magnitudo 2.1 alle 18:40 del 29 novembre, con coordinate 41.9223 – 15.4577 e profondità stimata a 0 km. L’epicentro, in questo caso, si trovava a 11 km da Lesina e a 13 km da San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale.

Un fenomeno che conferma la sismicità dell’area

Con queste ultime due rilevazioni, salgono a 117 i terremoti di magnitudo pari o superiore a 2 registrati dall’inizio del 2024 in provincia di Foggia: un numero che conferma una volta di più la vivace attività sismica del settore, concentrata quasi interamente al largo del Gargano.

Si tratta prevalentemente di scosse comprese tra magnitudo 2 e 3, eventi che non costituiscono un pericolo immediato ma che testimoniano la natura sismogenetica dell’area e mantengono alta l’attenzione sul rischio sismico in Capitanata. A oggi, la scossa più forte resta quella di magnitudo 4.7, registrata il 14 marzo.

Monitoraggio costante

L’Ingv continua a seguire con attenzione l’evoluzione dello sciame sismico, che si inserisce in un quadro di rischio noto sia per la frequenza di terremoti di bassa intensità sia per la presenza del cosiddetto “doppio rischio” sismico e tsunami, oggetto di studi e approfondimenti dedicati.

Lo riporta Foggiatoday.it

1 commenti su "Terremoti al largo del Gargano: lo sciame sismico prosegue in area Costa Garganica"

  1. Sono leggende…il Gargano e Manfredonia non sono interessate a fenomeni tellurici, tanto che vogliono installare il deposito di Gpl più grande del mondo!

