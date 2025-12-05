Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

Torremaggiore si veste di Natale: luminarie, presepi e spettacoli per grandi e piccini

MERCATINO Torremaggiore si veste di Natale: luminarie, presepi e spettacoli per grandi e piccini

Quasi 50 stand a cura di associazioni e parrocchie, sapori della tradizione, tante idee regalo e un grande cuore solidale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Cronaca // Eventi //

Dal 7 dicembre iniziano gli eventi natalizi in città: luminarie, mostra dei presepi artistici, pista di pattinaggio sul ghiaccio con spettacolo delle danzatrici dell’ASD Intrepida San Severo e l’immancabile giostra romantica che farà sognare grandi e piccini.

Ma il momento più atteso arriva l’8 dicembre con i Mercatini di San Nicola, giunti alla loro 17ª edizione: quasi 50 stand a cura di associazioni e parrocchie, sapori della tradizione, tante idee regalo e un grande cuore solidale – perché il ricavato sosterrà le realtà del territorio.

Ospite d’eccezione: Antonino in concerto, per una serata di musica e pura atmosfera natalizia!

Torremaggiore vi aspetta per vivere insieme il Natale con tante altre sorprese… che sveleremo presto!

Programma di domenica 7 e lunedì 8 dicembre

Domenica 7 dicembre

  • Castello Ducale De Sangro – dalle ore 18:00 alle 21:00 – Inaugurazione Mostre dei Presepi artistici e apertura Mostre temporanee
  • Corso Italia – ore 19.30 – Apertura pista di pattinaggio sul ghiaccio con spettacolo danzatrici su pattini della ASD INTREPIDA SAN SEVERO e apertura della Giostra Romantica.

Lunedì 8 dicembre

  • Castello Ducale De Sangro – dalle ore 18:00 alle 21:00 – Apertura Mostre temporanee e Presepi artistici
  • Via N. Fiani – dalle ore 18.00 – Mercatini di San Nicola
  • Piazza/Area spettacoli – ore 21.30 Antonino in concerto

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

