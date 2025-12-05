Edizione n° 5906

Home // Foggia // “Un sorriso oltre le mura”: standing ovation nella Casa Circondariale di Foggia per lo spettacolo di cabaret

INIZIATIVA “Un sorriso oltre le mura”: standing ovation nella Casa Circondariale di Foggia per lo spettacolo di cabaret

L’esibizione ha conquistato la platea con risate e momenti di leggerezza, coinvolgendo non solo le persone detenute

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Grande entusiasmo e partecipazione il 4 dicembre scorso nella Casa Circondariale di Foggia, dove si è tenuto il primo spettacolo del progetto solidale “Un sorriso oltre le mura”, promosso nell’ambito del Progetto Mafalda e ideato da Antonio Detoma.

Protagonisti dell’evento sono stati gli artisti del gruppo comico Mudù, Umberto Sardella e Luigia Caringella, che hanno portato sul palco i personaggi più amati del loro repertorio tra sketch, imitazioni e irresistibili caratterizzazioni. L’esibizione ha conquistato la platea con risate e momenti di leggerezza, coinvolgendo non solo le persone detenute, ma anche il personale penitenziario e gli ospiti presenti, culminando in una standing ovation a testimonianza della risposta emotiva condivisa e della forte partecipazione.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali del direttore della Casa Circondariale di Foggia, Michele De Nichilo, che ha sottolineato “il valore terapeutico della risata e del teatro, da vivere sia come spettatori che come protagonisti di un percorso di espressione e rinascita personale”. A seguire, Antonio Detoma ha illustrato la cornice solidale del progetto, evidenziando come iniziative di questo tipo possano favorire percorsi di riscatto, crescita e condivisione anche in contesti complessi come quello carcerario.

La giornata ha visto inoltre la partecipazione del CSV Foggia, rafforzando la rete di sostegno sociale che accompagna l’iniziativa. “Un ringraziamento speciale – ha dichiarato Antonio Detoma – va alla Direzione della Casa Circondariale, all’Area Educativa e al corpo di Polizia Penitenziaria per la disponibilità e la collaborazione che hanno reso possibile la riuscita dell’evento”.

Il bilancio della prima tappa del progetto è chiaro: la comicità si conferma linguaggio universale, capace di creare relazioni, generare speranza e ricordare che il cambiamento e il riscatto restano sempre possibili, anche nei contesti più complessi.

