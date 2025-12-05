Una notte con il naso all'insù per la Superluna Fredda: le immagini da tutto il mondo

Occhi rivolti verso al cielo nella notte in tutto il globo: la Superluna Fredda ha mantenuto le promesse regalando da ogni angolo del mondo immagini a dir poco emozionanti. Il 2025 si chiude così, con questo saluto luminoso, arrivato a meno di un mese dallo spettacolo delle aurore boreali viste anche dal nostro paese e della “sorella” Superluna del Castoro dello scorso 5 novembre.

Quello appena concluso è stato il plenilunio noto anche come la “Luna delle Lunghe Notti“, essendo il più prossimo al solstizio d’inverno: un fenomeno in cui la Luna Piena è apparsa di circa l’8% più grande e il 15% più luminosa del solito. Effetti ottici possibili trovandosi al perigeo, ossia al punto più vicino alla Terra.

Lo riporta RaiNews.it