4 Dicembre 2025 - ore  09:01

4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Home // Attualità // Una notte con il naso all’insù per la Superluna Fredda: le immagini da tutto il mondo

LUNA Una notte con il naso all’insù per la Superluna Fredda: le immagini da tutto il mondo

Dalle Isole Canarie alla Patagonia, fino a El Cairo e Gerusalemme: non c'è angolo del globo dove non si sia rimasti incantati

ph RaiNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Attualità //

Occhi rivolti verso al cielo nella notte in tutto il globo: la Superluna Fredda ha mantenuto le promesse regalando da ogni angolo del mondo immagini a dir poco emozionanti. Il 2025 si chiude così, con questo saluto luminoso, arrivato a meno di un mese dallo spettacolo delle aurore boreali viste anche dal nostro paese e della “sorella” Superluna del Castoro dello scorso 5 novembre.

Quello appena concluso è stato il plenilunio noto anche come la “Luna delle Lunghe Notti“, essendo il più prossimo al solstizio d’inverno: un fenomeno in cui la Luna Piena è apparsa di circa l’8% più grande e il 15% più luminosa del solito. Effetti ottici possibili trovandosi al perigeo, ossia al punto più vicino alla Terra.

Lo riporta RaiNews.it

