Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

PALO 5G MANFREDONIA // Stazione radio base sul molo di Ponente. L’Autorità portuale: “Procedimento regolare”
5 Dicembre 2025 - ore  15:01

CALEMBOUR

NIGRI // ASL Foggia: assegnati 61 incarichi per il nuovo Ruolo Unico dei Medici di Medicina Generale
5 Dicembre 2025 - ore  13:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vieste, paura in strada: pericolo sfiorato sulla SS89 a Ripe Rosse

SICUREZZA Vieste, paura in strada: pericolo sfiorato sulla SS89 a Ripe Rosse

Si raccomanda comunque prudenza agli automobilisti che percorrono la SS 89, una delle principali arterie

Vieste, paura in strada: pericolo sfiorato sulla SS 89 a Ripe Rosse

ph Donato Taronna

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

VIESTE(FG) – Mattinata da brivido lungo la Strada Statale 89 in direzione Vieste, nel tratto di Ripe Rosse. Questa mattina, infatti, a causa della presenza di massi sul piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 89 “Garganica” al km 138,000, all’altezza di Mattinata.

Si raccomanda comunque prudenza agli automobilisti che percorrono la SS 89, una delle principali arterie che collegano il Gargano al resto della Puglia, soprattutto in prossimità dei tratti più panoramici e soggetti a condizioni stradali insidiose.

Vieste, paura in strada: pericolo sfiorato sulla SS 89 a Ripe Rosse
ph Donato Taronna

1 commenti su "Vieste, paura in strada: pericolo sfiorato sulla SS89 a Ripe Rosse"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO