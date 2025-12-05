Vieste, paura in strada: pericolo sfiorato sulla SS 89 a Ripe Rosse

VIESTE(FG) – Mattinata da brivido lungo la Strada Statale 89 in direzione Vieste, nel tratto di Ripe Rosse. Questa mattina, infatti, a causa della presenza di massi sul piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 89 “Garganica” al km 138,000, all’altezza di Mattinata.
Si raccomanda comunque prudenza agli automobilisti che percorrono la SS 89, una delle principali arterie che collegano il Gargano al resto della Puglia, soprattutto in prossimità dei tratti più panoramici e soggetti a condizioni stradali insidiose.
