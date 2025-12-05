Zapponeta si prepara a rivivere la magia del Natale: il 20 dicembre torna il Presepe Vivente

ZAPPONETA (FG) – La magia della Notte di Betlemme torna a illuminare Zapponeta. Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle 18.30, Via Zezza farà da cornice alla nuova edizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel piccolo centro della Capitanata.

L’evento, organizzato dal Comune di Zapponeta, dalla Parrocchia San Michele Arcangelo e dal Comitato Zapponeta Eventi, propone un viaggio suggestivo tra volti, luci e antichi mestieri che riportano in vita la tradizione della Natività. I partecipanti potranno immergersi in un percorso evocativo che rievoca scene, atmosfere e figure tipiche della Betlemme di oltre duemila anni fa.

Come da tradizione, il cuore della rappresentazione sarà la Sacra Famiglia, raffigurata in un’ambientazione curata nei dettagli, con figuranti e scenografie che renderanno ancora più autentica l’esperienza. Non mancheranno botteghe artigiane, pastori, animali e momenti di teatralizzazione che accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso.

Gli organizzatori invitano l’intera comunità, famiglie e visitatori dei comuni limitrofi a prendere parte all’iniziativa: «Un’occasione per ritrovarsi, condividere la spiritualità del Natale e riscoprire tradizioni che raccontano la nostra storia», spiegano dal Comitato Eventi.

L’appuntamento è dunque per il 20 dicembre, al calare del sole: un invito a vivere insieme la magia del Presepe Vivente e l’emozione della notte più attesa dell’anno.