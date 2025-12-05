Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Zapponeta si prepara a rivivere la magia del Natale: il 20 dicembre torna il Presepe Vivente

APPUNTAMENTO Zapponeta si prepara a rivivere la magia del Natale: il 20 dicembre torna il Presepe Vivente

I partecipanti potranno immergersi in un percorso evocativo che rievoca scene, atmosfere e figure tipiche

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

ZAPPONETA (FG) – La magia della Notte di Betlemme torna a illuminare Zapponeta. Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle 18.30, Via Zezza farà da cornice alla nuova edizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel piccolo centro della Capitanata.

L’evento, organizzato dal Comune di Zapponeta, dalla Parrocchia San Michele Arcangelo e dal Comitato Zapponeta Eventi, propone un viaggio suggestivo tra volti, luci e antichi mestieri che riportano in vita la tradizione della Natività. I partecipanti potranno immergersi in un percorso evocativo che rievoca scene, atmosfere e figure tipiche della Betlemme di oltre duemila anni fa.

Come da tradizione, il cuore della rappresentazione sarà la Sacra Famiglia, raffigurata in un’ambientazione curata nei dettagli, con figuranti e scenografie che renderanno ancora più autentica l’esperienza. Non mancheranno botteghe artigiane, pastori, animali e momenti di teatralizzazione che accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso.

Gli organizzatori invitano l’intera comunità, famiglie e visitatori dei comuni limitrofi a prendere parte all’iniziativa: «Un’occasione per ritrovarsi, condividere la spiritualità del Natale e riscoprire tradizioni che raccontano la nostra storia», spiegano dal Comitato Eventi.

L’appuntamento è dunque per il 20 dicembre, al calare del sole: un invito a vivere insieme la magia del Presepe Vivente e l’emozione della notte più attesa dell’anno.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

