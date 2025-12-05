Foggia – Nel dibattito sulle procedure amministrative applicate alle Zone Economiche Speciali (ZES), l’avvocata Innocenza Starace, esponente di Europa Verde, interviene per richiamare un punto giuridico spesso trascurato: l’autorizzazione unica non può sostituire l’autorizzazione paesaggistica nelle aree sottoposte a vincolo.

Secondo l’avv. Starace, infatti, «l’autorizzazione paesaggistica resta un atto autonomo, obbligatorio e imprescindibile, anche quando si tratta di opere pubbliche e anche quando il procedimento ricade nell’ambito delle semplificazioni previste per le ZES». Una posizione che poggia sulla giurisprudenza consolidata e sulla normativa nazionale in materia di tutela del paesaggio.

“Senza autorizzazione paesaggistica il permesso di costruire è inefficace”

L’avvocata chiarisce che la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica non è un vizio formale, ma un elemento sostanziale che incide direttamente sulla validità del titolo edilizio: «In assenza dell’autorizzazione paesaggistica – spiega Starace – il permesso di costruire, o la deliberazione che approva un progetto di opera pubblica, è giuridicamente inefficace. Non produce effetti e i lavori non possono essere avviati».

Una condizione che riguarda indistintamente opere private e opere pubbliche, comprese quelle realizzate dagli stessi enti comunali. Senza il necessario parere paesaggistico, sottolinea l’avv. Starace, qualsiasi intervento edilizio in area vincolata è da considerarsi abusivo.

L’autorizzazione unica delle ZES è stata introdotta per accelerare gli investimenti e ridurre la frammentazione amministrativa, ma – precisa Starace – non possiede alcun potere derogatorio in materia di tutela del paesaggio. «L’autorizzazione unica ZES semplifica il procedimento, ma non elimina l’obbligo di acquisire tutti gli atti necessari. L’autorizzazione paesaggistica rimane un presupposto fondamentale e non può essere assorbita o superata da altri titoli», afferma la rappresentante di Europa Verde.

Una precisazione rilevante, soprattutto in un territorio come la Puglia, dove gran parte delle aree interessate da nuovi sviluppi industriali o infrastrutturali ricade in zone tutelate.

L’avv. Starace conclude con un richiamo al valore della legalità amministrativa e alla necessità di vigilare affinché le semplificazioni non si trasformino in scorciatoie: «La tutela del paesaggio è un principio costituzionale. Le ZES non possono diventare zone franche dai controlli: chi realizza opere in aree vincolate deve rispettare le regole, senza eccezioni».