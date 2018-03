Di:

Cera: “Nessun accordo con l’UdC in Provincia. Utilizzati mezzi da cantina” ultima modifica: da

Foggia – “NON esiste nessun accordo con l’UDC alla Provincia di Foggia” lo dice in una nota l’On., coordinatore del Partito di Casini di Capitanata dopo essersi consultato sia con il Presidente Casini che con il segretario nazionale Cesa. “Il tentativo messo in campo dal Presidente Pepe e dal consigliere regionaledi usare il partito dell’UDC, o meglio di utilizzare gli uomini di un partito, per salvare la poltrona del presidente della Provincia è un mezzo, che oserei dire da “cantina” – sottolinea Cera – Non è un accordo, ma il tentativo di De Leonardis di salvare il cognato, il Presidente Pepe, dalla morsa della inevitabile crisi politica e amministrativa, che lo stesso Presidente della Provincia non è riuscito ad arginare”.“Il Partito dell’Unione di Centro è fuori da ogni accordo politico alla Provincia – continua il coordinatore Cera – come anche ribadito dallo stesso segretario Lorenzo Cesa qualche mese fa alla stampa. Se De Leonardis ritiene opportuno salvare il cognato dalle elezioni, è libero di lasciare l’UDC, di portarsi dietro i suoi suggeritori, che ormai vista l’età dovrebbero pensare solo alla pensione, e se, in seguito, ha la forza politica, di salvare il cognato. L’UDC non è il cuscinetto di nessuno. Siamo stati umiliati dalla PDL di Capitanata, che ci cacciò dalla giunta Pepe sapendo anche che il nostro partito, forte del 16%, fu determinante alla elezione di Pepe” conclude Cera “Ma cosa vuole sapere De Leonardis di UDC, quando lo stesso per un periodo era dell’UDC, dell’UDEUR e della Rosa Bianca contemporaneamente? Con questa sua politica è riuscito a ricoprire incarichi per la sinistra in Regione e alla Provincia inserendo amici con il centro-destra”, termina l’attuale coordinatore dell’Unione di Centro in Capitanata.Redazione Stato