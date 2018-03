Incendi dolosi contro pizzeria e negozio giocattoli: indagini

Di:

Manfredonia – UNA rinomata pizzeria del centro ed una rivendita di giocattoli: queste le due attività colpite, nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio, verso le 2, da un gruppo di ignoti, con del liquido infiammabile versato – in entrambi i casi – davanti alla saracinesche. Per ambedue le attività si ipotizza il movente dell’estorsione. Non ci sarebbero infatti dubbi sulla natura dolosa dell’incendio.In particolare si fa riferimento alla storica pizzeria Grasso, sita nel centrale Corso Roma, piccolo locale situato sul lato sinistro, con ignoti che avrebbero agito come detto alle 2 di giovedì 5 gennaio, con indagini svolte dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia. Ascoltato a riguardo il titolare dell’attività commerciale che avrebbe negato la passata richiesta di somme ad ignoti. Ad avvertire le forze dell’ordine intervenute, e i vigili del fuoco, sono stati alcuni passanti in transito nella zona. Il rapido intervento ha evitato che il liquido infiammabile versato sulla saracinesca si propagasse all’interno dei locali.Anche per la rivendita di giocattoli il principio di incendio, lo sversamento del liquido infiammabile sulla saracinesca, sarebbe avvenuto verso le 2 di giovedì 5 gennaio. Possibile che in entrambi i casi ad agire sia stato lo stesso gruppo di persone. Sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia ad intervenire dopo la segnalazione del principio di incendio ai danni della Mazzeo Giocattoli, in via Gargano. Ad avvertire polizia e vigili del fuoco una guardia giurata dell’agenzia che effettua il servizio di vigilanza per l’azienda, che ha sede madre a San Severo. Anche in questo caso, come per la pizzeria, il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione dell’incendio all’interno dei locali.Redazione Stato@riproduzione riservata