http://www.lostrillone.tv - PH GIOVANNI BARATTO

Di:



Arbitrerà il Signor Marco Tedesco (Sezione di Pisa) il match Turris-Manfredonia, valido per la 18° giornata del campionato di serie d girone h, in programma domenica 7 Gennaio 2018 alle 14.30, allo Stadio Amerigo Liguori di Torre Del Greco. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Palmigiano (Sezione Di Ostia Lido) e Domenico Castro (Sezione Di Livorno.) Entrambe le squadre hanno 13 punti in classifica. I delfini dovranno necessariamente vincere la sfida, per rimanere nella zona salvezza. I Convocati del Manfredonia

Nell’ultima seduta di rifinitura, svoltasi questa mattina allo Stadio Miramare, Mister Baratto, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani contro la Turris. Grasso Simone Quitadamo Vatiero Falco Tristano Martino Mazzei De Giosa Romito Joof La Forgia La Porta Rinaldi Russo Stoppiello Amendola Ebrima Brigida Genchi Croce Classifica Potenza 42 Cavese 40 Team Altamura 40 Audace Cerignola 39 Gravina 29 Taranto 29 Az Picerno 26 Nardò 26 Sarnese 21 Pomigliano 20 Città Di Gragnano 19 San Severo 14 Francavilla 14 Turris 13 (-4 pen) Frattese 13 Manfredonia 13 Aversa Normanna 10 Sporting Fulgor 9 Gare della 18° Giornata

San Severo-Az Picerno Potenza-Cavese Frattese-Francavilla Team Altamura-Città Di Gragnano Pomigliano-Gravina Turris-Manfredonia Sarnese-Nardò Audace Cerignola-Sporting Fulgor Aversa Normanna-Taranto A cura di Sipontina Prencipe Calcio, il Manfredonia affronta il Turris ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.