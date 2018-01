Elezioni. Bordo e Lacarra fra Camera e Senato, la corsa dei centristi

Di:

Foggia, 06 gennaio 2017. I tavoli di discussione in vista del 4 marzo dovrebbero partire la settimana prossima. Il movimento dei civici, che tanto clamore aveva suscitato con un’imponente manifestazione a Foggia in cui è stato ospitato Michele Emiliano, fa riferimento a quell’impegno: “Mi farò portavoce di questa realtà della Puglia perché si stringa un accordo fra civici e Pd”. Al momento non ci sono stati incontri ufficiali, il movimento che vanta 57 sindaci in Puglia e vari amministratori deve fare i conti con le forche caudine del pd, con un summit a Bari del medesimo civismo in altra veste provinciale che non ha avuto lo stesso boom di partecipanti di Foggia e con una rosa di nomi da distribuire e pensare a livello regionale. Per ora uno dei candidati potrebbe essere il coordinatore provinciale Rosario Cusmai, per restare alla Capitanata, senza dimenticare i vari mister preferenze delle regionali nelle file dei civici.

Il Pd e la lista di Grasso

Per il pd capolista al Senato potrebbe essere il segretario regionale Marco Lacarra, le altre due indicazioni sono quelle di Michele Bordo, orlandiano alle primarie, candidato uscente, sostenuto dai suoi concittadini eletti come Paolo Campo, capogruppo in regione del Pd e Assuntela Messina della Bat.

Liberi e Uguali lunedì ha in agenda un incontro regionale. I nomi che si indicheranno potrebbero essere i seguenti. Arcangela De Vivo, consigliere del comune di San Severo, una donna di Manfredonia e una di Lucera, ma non è ancora definito di chi si tratti. Per il collegio Foggia Gargano Salvatore Mangiacotti, ex sindaco di San Giovanni Rotondo, a Cerignola Gigi Pizzolo, ex studente della Toscana, amico di Enrico Rossi, uno dei fondatori del partito di Grasso. Ciro Mundi, coordinatore provinciale, foggiano, sarebbe tentato di non candidarsi ma non si sa fino alla fine cosa potrà succedere.

Lega, Fratelli d’Italia e centristi

La quarta gamba del centrodestra ha molti nomi alla griglia di partenza. A parte l’uscente Angelo Cera su cui i vertici nazionali si sono espressi in un incontro a Foggia, senza alcun dubbio a favore della conferma. Abbiamo nel gruppo Lucio Tarquinio, foggiano, senatore, e Luigi Perrone, ex sindaco di Corato, fittiani di ferro, Giannicola De Leonardis consigliere regionale, Antonio Giannatempo, ex sindaco di Cerignola, in corsa alle ultime regionali per la lista Schittulli.

La Lega di Salvini a livello provinciale ha inviato in questi giorni ai vertici nazionali e regionali un documento in cui si chiede di “condividere i criteri delle candidature”, dando spazio, in buona sostanza, a quanti in questi anni “hanno dato i migliori risultati elettorali e si sono spesi per la Lega” contro gli “ingressi condizionati” di queste ore, Tradotto significa la candidatura del coordinatore provinciale Roberto Fanelli, già in corsa per le regionali, e non degli ultimi arrivati, cioè i neosalviaini del Comune di Foggia. Le ambizioni sarebbero quelle di Joseph Splendido. Chiara anche la loro posizione sui centristi cui hanno ribadito di non voler cedere nulla. Per Fratelli d’Italia la settimana prossima è fissata un’assemblea nazionale in cui si discuterà delle candidature. Per le quote rosa si potrebbe riequilibrare a livello nazionale mentre sul territorio i nomi più accreditati sono quelli di Gianvito Casarella a Cerignola, Giuseppe Mainiero a Foggia, Francesco Stefanetti a San Severo.

A cura di Paola Lucino, Foggia 06 gennaio 2018

