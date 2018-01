Giandiego Gatta e il risiko dei collegi sull’asse Foggia- Bat

Di:

Foggia, 06 gennaio 2018. “Spero che tutti vogliano essere consequenziali rispetto a quanto deciso nell’assemblea provinciale. Se sono persone serie, come credo, si dovrebbe esserlo”. Il consigliere regionale, Vice presidente del consiglio regionale pugliese, Giandiego Gatta– investito della candidatura alla Camera a novembre scorso su proposta del coordinatore regionale di Fi e in un’affollata assemblea di partito-, dà una risposta stringata. La domanda gli viene posta perché, fra tante incognita sui nomi dei candidati, la sua corsa in posizione blindata sembrava cosa fatta nel tripudio generale di consensi, a cominciare dal sindaco Landella, passando per i dirigenti e il coordinatore giovanile.

I tavoli sulla compilazione delle liste dovrebbero aprirsi martedì, era già stato detto che i nomi sarebbero passati al vaglio di Berlusconi, qualcosa può essere cambiato nelle decisioni se il consigliere più votato di Fi nel 2010 e nel 2015 chiede “consequenzialità”. Lo scenario di partenza era Gatta alla Camera e Michaela Di Donna, prima dei non eletti in Regione, che scatta in via Capruzzi. L’altro scenario più recente è Gatta nel collegio senatoriale Manfredonia Cerignola Bat e Michaela Didonna candidata nell’uninominale alla Camera nel collegio di Foggia.

Il primo collegio, semplicemente, pur con tutte le carte che il consigliere regionale ha a disposizione, potrebbe essere più conteso. Per l’altra donna il lista di Fi si fa il nome di Rosa Caposiena, consigliere comunale in carica a San Severo per cui sarebbe già in partenza la campagna elettorale. Lei invece che Antonio Potenza, sindaco di Apricena, dando spazio al Comune più grande mentre per il collegio di Lucera, secondo alcuni rumors, anche l’ex sindaco forzista Giuseppe Labbate.

A cura di Paola Lucino, Foggia 06.01.2018

