Lotteria Italia, Puglia: vendite in cale

Di:

Roma. Edizione in calo della Lotteria Italia in Puglia: nel 2017 sono stati staccati 362mila biglietti, il 6% in meno. La migliore performance in assoluto è a Bari (124mila tagliandi), dove però il calo percentuale è del 6,9%, come trend fa peggio solo Foggia (-8,7%), con circa 78mila tagliandi venduti. Nella classifica di vendita, riferisce Agipronews, seguono Lecce (70mila biglietti venduti, -4,9%), Taranto (36mila, -3,9%) Brindisi (29mila, -4,5%) e Barletta (25mila tagliandi, lo 0,1% in meno).

PG/Agipro