“Movida manfredoniana”, una polemica che non passerà mai di moda (VIDEO)

Con le feste natalizie, torna la classica polemica che vede protagonista la movida manfredoniana: i locali che, fino a tarda notte, animano le serate con musica ad alto volume, rappresentando – per un alcuni -, un danno per i cittadini che vivono nei paraggi. Proprio la notte di Natale, ha fatto discutere la notizia del disturbo arrecato dalla musica alta di un locale, verso le ore 21.00, ai danni di una comunità parrocchiale che si preparava per celebrare messa. Ma come può essere risolto questo problema? E soprattutto, cosa ne pensano i ragazzi manfredoniani? Sono consapevoli del problema? Chi ha ragione e chi torto? Quali potrebbero essere le soluzioni alternative?

A risponderci, sono direttamente loro. Carmen Palma

