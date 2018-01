Il Napoli sale a 51 punti

Di:

Il Napoli allunga in classifica vincendo contro l’Hellas Verona al San Paolo. Gli azzurri, alla quarta vittoria consecutiva in Serie A TIM, salgono a 51 punti in classifica, con un vantaggio al momento di 4 lunghezze sulla Juventus, in campo stasera contro il Cagliari nel posticipo. Dopo un primo tempo in affanno il Napoli sblocca la gara con un colpo di testa di Koulibaly al 65′ su cross da calcio d’angolo, raddoppia Callejon, tornato al gol dopo due mesi, con un destro al volo su traversone di Insigne al 78′. In cronaca vanno anche due pali dei padroni di casa, uno esterno di Insigne al quarto d’ora del primo tempo e uno di Insigne di testa al 58′.

fonte legaserie a