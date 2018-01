Re Magi fra le masserie e gli scorci pittoreschi del Gargano (VIDEO)

La creatività degli artigiani del presepio a Manfredonia anche quest’anno ha trovato una,anzi due idee vincenti: proporre il territorio locale delle masserie locali o gli scorci più caratteristici dei paesi della penisola garganica. Le due mostre presepistiche saranno fruibili fino a domani presso i locali adiacenti la chiesa Stella e presso la chiesa di Santa Chiara. Il video riguarda quest’ultima. A cura di Luigi Starace, Manfredonia Re Magi fra le masserie e gli scorci pittoreschi del Gargano (VIDEO) ultima modifica: da

