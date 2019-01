Radio Manfredonia Centro: successo per il tombolone

Di:

Anche quest’anno Radio Manfredonia Centro durante le festività natalizie ha riproposto per il trentaseiesimo anno “Il Tombolone”.

La trasposizione radiofonica del gioco della tombola ha ancora una volta consegnato a tanti partecipanti numerosi premi ; Il gioco in onda tutti giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio ha coinvolto tutti i radioascoltatori che chiamano in diretta per richiedere dei brani presenti in una superlista ai quali sono associati le estrazioni dei numeri.

Le numerose telefonate e la vasta partecipazione ancora una volta ha evidenziato come la Radio Locale è sempre amata dal pubblico di Manfredonia . L’edizione di quest’anno condotta dalle voci di Francesco Catalano e Matteo Perillo, con l’immancabile apporto organizzativo di Dino La Torre e Luigi Guerra (ed alcuni sponsor) ha avuto anche un numeroso pubblico fuori i confini locali grazie alla diretta streaming e facebook.

Radio Manfredonia centro dopo quarant’anni ancora una volta ha dimostrato di essere sempre vicina alla gente di Manfredonia regalando spensierati momenti e proiettata con tante novità per il futuro…