“Un’impresa per A.M.I.C.A.: benvenuto futuro!”

Inizia ufficialmente il progetto vincitore del bando regionale POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. – Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” (A.D. n. 523 del 31/07/2017).

Dare risposte concrete ai giovani, fornire loro gli strumenti per costruire il proprio futuro e quello del territorio nel quale sono nati e cresciuti. Uno slancio positivo e costruttivo, che affonda le sue radici nell’innesco di circoli virtuosi di cittadinanza attiva e nella creazione di una filiera della legalità economica e sociale.

Questa l’offerta di “UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.” progetto vincitore del bando regionale POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.6. – Avviso pubblico “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano” (A.D. n. 523 del 31/07/2017) che sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa in programma il prossimo martedì 08 gennaio 2019 presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia (Piazza del Popolo 1), con inizio alle ore 18:00.

Il progetto, proposto alla Regione Puglia dall’ATS “Daunia è Puglia” (composta dal soggetto capofila “Arci Travel” Stornara, Comune di Manfredonia, Enac Puglia, Associazione Angeli), prevede lo sviluppo di attività su ben 3 annualità attraverso il learning by doing, finalizzato alla creazione di un innovativo modello di sviluppo del territorio, attraverso l’animazione socio-educativa quale pratica di lavoro con i giovani.

Sviluppo aggregativo e socializzazione, infatti, saranno i punti focali del progetto, totalmente gratuito per i partecipanti. Verranno attuati percorsi cognitivi per la creazione di una impresa sociale, attraverso laboratori di manualità ed esperienziali/cantieri, formazione, forum partecipati, workshop e stage. Sedi di svolgimento delle attività saranno “Villa Rossana” e Coworking Smart Lab a Manfredonia, Enac Puglia a Foggia.

Il programma è rivolto a n. 30 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni che verranno selezionati tramite Avviso Pubblico a partire da lunedì 07 gennaio e fino alle ore 12:00 di mercoledì 06 febbraio 2019. I richiedenti devono essere residenti nei Comuni partner di progetto e dell’ambito territoriale (Comuni di: Manfredonia, Foggia, Stornara, Stornarella, Ordona, Ortanova, Carapelle, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta).

La partecipazione alla conferenza stampa è aperta a tutti i cittadini.

MANFREDONIA, 06 gennaio 2019

UN’IMPRESA PER A.M.I.C.A.

info@unimpresaperamica.it