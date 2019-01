Verdi Manfredonia “Noi propulsori delle attività di bonifica ambientale”

Di:

Manfredonia, 06 gennaio 2019. ”Come Verdi siamo stati i propulsori delle attività di bonifica ambientale della nostra città. Ci siamo occupati della depurazione ottenendo il potenziamento del depuratore ed il recupero delle sue acque reflue per l’agricoltura.

Abbiamo cercato di risolvere i problemi del nostro mare e della plastica. Abbiamo richiesto ed ottenuto finanziamenti per la nostra città per le bonifiche del sito SIN.

Stiamo lavorando per il rilancio dei settori in cui la nostra città èvocata: agricoltura, pesca e turismo e nella maggioranza siamo stati i principali fautori della lotta NO ENERGAS. Siamo convinti che questa nostra azione debba continuare ma non lo possiamo fare da soli.

Abbiamo bisogno che tutte le persone pulite della nostra città collaborino con noi ad un nuovo progetto politico di rilancio della città. Per questo vi chiediamo di essere con noi protagonisti di un progetto di sviluppo ecosostenibile del nostro territorio, del nostro Paese e dell’intero pianeta per consegnarlo alle nuove generazioni un po’ migliore di come lo abbiamo trovato.

Vi aspettiamo sabato 12 alle ore 17.00 presso la Caffetteria Serendipity in Corso Manfredi 199.

Innocenza Starace e Alfredo De Luca