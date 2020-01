Daniele De Rossi “Addio Boca, addio calcio giocato”

“Una scelta personale presa solo per la mia famiglia, niente di più. Nessun problema con la nuova dirigenza del Boca e nessuna decisione in previsione di un mio futuro in Italia“. L’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, tornato a Buenos Aires dopo le vacanze di Natale, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato e dunque di lasciare il Boca Juniors, con il quale era sotto contratto fino al prossimo 30 giugno.

Daniele De Rossi (Roma, 24 luglio 1983) è un ex calciatore italiano di ruolo centrocampista.

Legato dal 2001 al 2019 alla Roma, della quale è il giocatore con il secondo maggior numero di presenze ufficiali di sempre dopo Francesco Totti, con i giallorossi ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Con la Nazionale italiana si è laureato campione del mondo nel 2006 e ha vinto la medaglia di bronzo al Giochi olimpici di Atene 2004, ha raggiunto la finale del campionato d’Europa 2012 e il terzo posto alla Confederations Cup 2013, mentre a livello giovanile è stato campione d’Europa Under-21 nel 2004.

Con 117 presenze è, al 2017, il quarto giocatore italiano e il primo della Roma, con il maggior numero di presenze in nazionale. Con 21 goal è, inoltre, il calciatore non attaccante più prolifico nella nazionale del dopoguerra e il secondo in assoluto dopo Adolfo Baloncieri in tale particolare classifica.

Nel 2006 fu nominato miglior calciatore giovane dall’Associazione Italiana Calciatori, mentre nel 2009 è stato da questa nominato migliore calciatore italiano. Nel 2012 fu inserito nella formazione ideale del campionato europeo di quell’anno.