“Il presidente del Consiglio dimentica spesso di essere un organo terzo”

. Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant’Angelo è intervenuto sulla riorganizzazione della dotazione organica del Comune, elogiando “la tempestività” del Sindaco, dell’Assessore al ramo e della Giunta Comunale.Sostanzialmente cosa ha deciso la Giunta Comunale? Ha ridotto i Settori della organizzazione burocratica da 5 a 4 per ragioni ancora da chiarire, anche in relazione alla scelta dei 4 Responsabili di Settore.

Il Movimento “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” stigmatizzano l’intervento del Presidente Vergura in una materia di competenza della Giunta Comunale e il suo sconfinamento nel campo della dialettica fra Forze Politiche e Gruppi Consiliari.

Il Presidente del Consiglio Comunale è un Organo terzo, non si deve occupare delle problematiche della gestione, ma deve piuttosto difendere le prerogative dell’Organo che presiede. Né può parlare anche a nome dei Gruppi Consiliari di minoranza, se non esplicitamente autorizzato.

Infatti, il Movimento “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” non sono del parere che qualcuno possa ostacolare l’attività amministrativa o addirittura, come lo stesso Vergura ha scritto, “il normale confronto tra le diverse forze politiche”. Forse tale preoccupazione appartiene esclusivamente al Presidente Vergura e alle Forze di maggioranza.

Il Movimento “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” sono convinti, invece, che l’interesse generale non abbia nulla da temere, se la riorganizzazione della dotazione organica è stata ispirata soltanto al principio della maggiore efficacia e se la scelta dei Quattro Responsabili di Settore è conseguenza rigorosa del principio di meritocrazia e del rispetto delle norme e dei criteri della corretta e imparziale gestione da parte dei Funzionari prescelti.

Le preoccupazioni del Presidente Vergura, ancorché inopportune, confermano o negano che le “cose” siano andate proprio così?

CONCITTADINI, A VOI IL COMPITO DI FARVI UN’IDEA E DI ESPRIMERE IN MERITO UN PONDERATO GIUDIZIO.

(Fonte: Movimenti politici FORZA ITALIA e VERSO IL FUTURO – Monte Sant’Angelo)