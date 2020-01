Legge di Bilancio: bonus per asili nido e assegni

Chi ha bambini appena nati e non ha la possibilità di affidarli a nonni o zio o di pagarsi una baby sitter sa quanto è difficile sostenere la retta di un asilo nido soprattutto in un Paese come l’Italia che dedica ancora pochi spazi a neo mamme e neo papà. La manovra votata dall’esecutivo ha dunque stanziato 2 miliardi e mezzo di euro al fine di aumentare il numero di posti all’asilo in primis nelle periferie e nelle aree disagiate. Inoltre, a partire dal primo gennaio, chi è da poco diventato genitore può godere di un contributo per pagare la retta, un voucher da 1500 a 3mila euro dedicato a tre fasce di popolazione. Chi guadagna, in base all’Isee, fino a 25mila euro all’anno, potrà avere un supporto fino a 3mila euro; chi ne guadagna tra 25mila e 40mila può avere un contributo fino a 2500 euro; il voucher arriva a massimo 1500 euro invece per tutte le altre fasce di reddito. Per chi invece ha figli in età scolare, arriva invece il contributo per iscriverli ai corsi di canto e musica che corrisponde ad una detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi.

A partire dal primo gennaio 2020, il bonus bebè va a tutti i nuovi nati ai cui genitori spetterà un assegno esentasse calcolato in base all’Isee ed erogato per 12 mesi per ciascun bambino che sale del 20% dal secondo figlio. A chi dichiara di guadagnare entro 7mila euro l’anno, vanno 160 euro; 120 euro a chi guadagna dai 7mila ai 40mila ed 80 euro per tutte le altre fasce di reddito.

Fonte:giustizianews24