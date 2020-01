Manfredonia, blitz ladri nel Poliambulatorio: tentati furti negli uffici

, 06 gennaio 2020. Ignoti hanno tentato di rubare materiale e quanto presente all’interno degli uffici deldell’ospedale San Camillo di Manfredonia.

Da raccolta dati, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 5 gennaio 2020.

Ad intervenire sul posto gli agenti della Polizia locale di Manfredonia, dopo essere stati contattati da un medico dell’Asl.

I ladri, o il ladro, è entrato da una porta esterna sito al piano terra, per poi accedere al primo e al secondo piano della palazzina, sita in via Barletta. Non chiaro se sia stato rubato qualcosa negli uffici. Attesa per il rientro del personale dipendente, per ulteriori accertamenti.

Da evidenziare i danni riportati alle porte degli uffici, a causa del tentativo di forzare l’ingresso.