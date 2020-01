Manfredonia, forti venti: cade decorazione natalizia (foto)

I forti venti che hanno interessato tutte le coste del Gargano hanno provocato disagi in tutta la cittadina sipontina e in via Tribuna anche la caduta di una decorazione di Natale, in prossimità di largo De Nicastro, probabilmente durante la notte. Stamattina la decorazione si presentava avvolta e lasciata a in un angolo come un mastello.

Sul posto sono intervenuti nella notte i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. L’intervento è stato effettuato dopo le ore 4. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo essere stati allertati da un istituto di vigilanza nell’area.