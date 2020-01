Manfredonia. L’artistico presepe di Matteo Leone allestito in casa nel 2019

L’ex insegnante di scuola elementareda anni appassionato presepista, ha allestito in una stanza della sua casa in occasione del Natale 2019 un’altro grande e bellissimo presepe animato meccanicamente.

Mi riferiva nell’intervista l’amico Matteo, che quest’anno, ha voluto rappresentare un presepe dal titolo: “E’ la Città giusta ?”.

Nell’opera presepiale sono stati costruiti nei minimi particolari alcuni monumenti e angoli caratteristici della nostra Città: il castello, l’antica chiesa di Siponto, il vicolo Arco Boccolicchio (l’antico quartiere dei pescatori denominato in loco “bbasceculicchie”) e il faro (del molo di Levante). Le luci inserite nelle strutture costruite e poi le fontane e i movimenti di alcuni pupi nel presepe con scene di vita quotidiana sono sincronizzati con l’alternarsi degli effetti del giorno e della notte. Molto bella la scena di un arcobaleno sulle montagne dopo un temporale e le luci notturne lampeggianti del faro di Levante. Originali anche le musiche di sottofondo natalizie in ascolto.

I pupi posti nel presepe (alcuni dei quali con originali movimenti) sono di eccezionale fattura artistica.

Sicuramente l’ex ins. Matteo Leone, nel solco di una antica tradizione, va annoverato tra i migliori presepisti sipontini di sempre, che da anni costruiscono il tradizionale presepe in casa. Un consiglio agli appassionati costruttori e non di presepi di andare a visitare l’opera presepiale di Leone, perché ne vale veramente la pena.

L’amico Matteo, ha voluto altresì quest’anno, dedicare il suo presepe al suo amato figlio Francesco venuto a mancare alcuni anni fa. In primo piano, davanti alla Natività, ha voluto ricordare suo figlio Francesco, incidendo il suo nome sullo scafo di una barca a vela.

L’abitazione di Matteo Leone è in via Luther King al civico 14. Il presepe allestito sarà ancora in esposizione, per tutto il mese di gennaio 2020.

FOTOGALLERY ARCHIVIO FRANCO RINALDI