Manfredonia, morte 21enne “caduta dal cavallo”: Appello per 4

, 27 novembre 2019. Fissata per il 20 gennaio 2020, presso la, una nuova udienza correlata al procedimento penale a carico di 4 persone, già condannate in I grado dal Tribunale di Foggia (sentenza del 13 febbraio 2018, Giudice dr.ssa, in seguito alle indagini relative al decesso di Antonietta Prencipe, – all’epoca 21enne – deceduta ilin seguito alle ferite riportate per una caduta da un cavallo.

Come risaputo, la tragedia è avvenuta in una zona della frazione ‘Montagna’ di Manfredonia.

Ricostruzione processuale della vicenda

Nel dicembre 2014 la notizia – divulgata da StatoQuotidiano – relativa ai 4 rinvii a giudizio disposti dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, dr. A. Dello Iacovo, nell’ambito delle indagini. In seguito la sentenza del febbraio 2018, con la quale un uomo è stato condannato in I grado a una pena di 1 anno e 6 mesi, per “omicidio colposo” (oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parte civili), altri 3 uomini invece sono stati condannati (sempre in I grado) alla pena di 8 mesi, previa concessione delle attenuanti generiche, per “false dichiarazioni” (oltre al pagamento delle spese processuali). Gli stessi 3 uomini hanno goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La costituzione di parte civile

Nel procedimento si sono costituiti parte civile i familiari della ragazza, assistiti legalmente dagli avvocati Giovanni Battista Starace e Innocenza Starace, ambedue del Foro di Foggia.

Il ricorso in Appello

Contro la sentenza del Tribunale di Foggia è stato proposto ricorso in appello dagli imputati, difesi dagli avvocati Michele Gentile, Francesco La Torre e Michele Brunetti, tutti del Foro di Foggia.

La Corte di Appello di Bari, all’udienza svoltasi lunedì 25.11, ha rinviato la trattazione del processo 20.01.2020, giorno in cui la Corte, all’esito dell’udienza, deciderà se confermare le condanne di primo grado, modificarle, o assolvere completamente gli imputati come richiesto dagli avvocati difensori.

