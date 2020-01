Monopoli, sequestro per violazioni ambientali, nota dell’assessore

“Oggi è una bella giornata per chi è in prima linea in Puglia nella lotta ai reati ambientali. Voglio complimentarmi con l’amministrazione e i tecnici del Comune di Monopoli, gli agenti della polizia locale e l’Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Bari Servizio Territoriale – per l’incessante attività finalizzata al monitoraggio e contrasto dei disturbi provocati dalle emissioni odorigene sgradevoli che ha portato in queste ore al sequestro preventivo di una superficie di circa 5000 mq di pertinenza di un opificio, situato in via Marina e che ricade in parte in zona tutelata dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Così l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Stea.

“Sono soddisfatto anche dalla partecipazione attiva dei cittadini che con segnalazioni e denunce hanno permesso l’avvio dell’attività investigativa, a dimostrazione di una nuova sensibilità nei confronti della politiche ambientali.

La Puglia che vogliamo, che stiamo costruendo giorno dopo giorno deve essere uno dei motori di una nuova epoca anche nella delicatissima materia della tutela dell’Ambiente a difesa della ecosostenibilità e della salute dei cittadini, lavorando in particolare sulle aree periferiche delle nostre città, spesso occupate oltre che da vecchi siti inquinanti, anche da rifiuti abbandonati da persone che non esito a definire ecocriminali. Ed è questo il fronte che abbiamo aperto con successo lavorando, come è avvenuto a Monopoli, di concerto con i Comuni”.