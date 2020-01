Roseto Valfortore, furto nella Fabbrica degli Elfi

“A malincuore dobbiamo dire, per chi non lo sapesse, che,nella casa degli elfi, sono stati rubati tutti i meravigliosi elfetti di stoffa, che tanto sono piaciuti a grandi e piccini. Inoltre è stata rubata una natività, sempre posizionata lì, libri, a cui la persona che li ha portati era molto legata, ed altri oggetti. È chiaro il nostro dispiacere e lo sdegno per un gesto tanto ignobile. 😞 Ma niente può fermare il nostro entusiasmo e l’amore per Roseto!

Abbiamo deciso di lanciare ben 2 iniziative: la prima è ADOTTA UN ELFO.

Ci saranno dei laboratori dove si realizzeranno dei piccoli elfi fatti con pigne, come i precedenti e con un contributo minimo ognuno lo porterà a casa. Si potrà prendere anche qualcosa già pronto. È un modo per raccogliere soldi e ricomprare stoffe e pastori e altre cose rubate. Il laboratorio sarà aperto domani , 6 gennaio,dalle 15:30 alle 17:30.

Verranno comunicate altre date.

La seconda iniziativa è UN PEZZO DI STOFFA PER GLI ELFI, sempre in quella fascia oraria chi vorrà potrà lasciare un pezzo si stoffa/ lana Per poterlo ricucire e fare la possibilità ad altri bimbi di giocarci. Siamo certi che non ci lascerete soli“

Lo riporta il gruppo Facebook La Fabbrica degli Elfi di Roseto Valfortore