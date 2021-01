BAT, medico 118 contagiato dopo vaccino: “Pronta per richiamo”

Bari, 06/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) La salute della dottoressa della Bat viene monitorata dal medico competente. E lei, che tiene a mantenere la riservatezza, garantisce di non avere alcun tipo di dubbio: «Sono assolutamente tranquilla, la mia positività non ha nulla a che fare con il vaccino di cui sostengo fortemente la necessità. Avrei dovuto farlo il 27, il primo giorno, ma ero in servizio e quindi mi sono presentata in ambulatorio il 30. Rispetto e ammiro chiunque si impegni con serietà e amore per il prossimo, ed è per questo che da anni faccio questo lavoro. Abbiamo una sanità fatta di gente che ha come obiettivo quello di curare gli altri, credo fortemente nei vaccini, nella competenza dell’uomo e nel progresso della scienza». Il Piano vaccinale italiano prevede che il vaccino venga fatto a tutti, anche a chi ha già contratto il covid sviluppando così gli anticorpi. Questo perché la scienza non conosce ancora la durata dell’immunità. Nel caso specifico della dottoressa della Bat, la valutazione è affidata al medico competente: prima di ogni decisione bisognerà aspettare che la donna guarisca completamente. (gazzettamezzogiorno)