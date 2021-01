Giacomo Rucher: “Caro Michele ti scrivo”

Manfredonia, 06 gennaio 2021. All’indomani della morte dell’indimenticabile Michele Carbonelli, capita per caso di imbattermi con Giacomo Rucher, dirimpettaio di casa mia e noto cittadino di Manfredonia, per il suo impegno civico e per la sua smisurata passione per i colori bianco celesti del Manfredonia Calcio 1932.

La conversazione cade sulla prematura e dolorosa morte del nostro amico comune, Michele Carbonelli, ed affranto dal dolore, mi chiede la cortesia di raggiungerlo, un attimo presso la sua abitazione perché di getto, dopo aver appreso della sua morte, aveva vergato poche righe per rappresentare quanto affetto lo legasse a Michele, pregandomi di renderle note:

“Caro Michele, ti dico caro, perché hai vissuto con me gli attimi più belli della mia vita. Ho riconosciuto in te sentimenti nobili, quali, il tuo altruismo, la tua generosità, la tua umiltà e soprattutto la tua straordinaria cultura, sentimenti che non andranno mai via. Grazie, sei stato una persona speciale. Ciao Michele. Giacomo Rucher”.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 06 gennaio 2021