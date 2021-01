“Governo sudista a trazione foggiosalernitana”: attacco razzista di Merler

Foggia, 06/01/2021 – “Questo bel figurino si chiama Andrea Merler e sarebbe stato benissimo ne La Congiura dei peggiori. Magari lo metterò nel seguito.

Vicepresidente del Consiglio Comunale di Trento. Ex candidato (sconfitto) del centrodestra alla carica di sindaco. Già nel 2018 aveva deliziato le masse con una lettera tragicomica in cui, chiedendo di essere votato, infarciva l’aulico scritto di arcaismi caricaturali ed erroracci ortografici.

Ma fin qui lo sto adulando troppo.

In un post su Facebook, il bel Merler si è scagliato contro il governo, reo di non riaprire gli impianti sciistici. Ottima idea! In effetti, con la terza ondata in arrivo, riaprire tutto aiuterebbe molto il contagio. Il bel Merler deve avere studiato virologia con Salvini e Briatore.

Con toni garbati, il bel Merler, professione avvocato, ha attaccato il governo Conte 2 con parole per nulla razziste: “Un governo sudista a trazione foggiosalernitana non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della montagna”.

Ce l’aveva con Conte, nato in provincia di Foggia, e Di Maio, nato ad Avellino (Salerno non c’entra una mazza).

Poi il capolavoro finale: “Siamo cittadini e non sudditi di sudici sudisti”.

Bravo Merler. Questi sì che sono toni da statista!

Poi, subissato dalle critiche, il bel Merler si è difeso dalle accuse di razzismo dicendo: “Ho i genitori che vivono in Sicilia”. Un po’ come quelli che dicono: “Non sono omofobo, ho tanti amici gay”. Notevole anche la difesa finale: “Sono cresciuto ascoltando Franco Battiato”. Che è proprio una tesi difensiva inattaccabile contro le accuse di razzismo.

Ma li fanno tutti così, questi qua? Ci sono o ci fanno? Roba da matti. E il bello è che, grazie a Renzi, ce li troveremo tutti presto al governo. Condoglianze!

(Siate garbati nei commenti. Non fate come loro!)”.

Lo riporta il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanziin un post su Facebook.