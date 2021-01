Ragazzi di Link, UDS, Ottavia e Sfoggia: “Meritiamo di più di questo spettacolo vergognoso”

Foggia, 06 gennaio 2021. Negli ultimi giorni Foggia è stata interessata da uno spettacolo vergognoso: il presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iaccarino, dopo essere stato ripreso in atteggiamenti che rimandano ad una cultura violenta e paramafiosa, purtroppo molto diffusa in città, ha deciso di dimettersi.

Poi ha ritirato le dimissioni , e ha ben pensato che la cosa migliore da fare fosse attaccare la sua maggioranza, tirando fuori qualche scheletro dall’armadio in perfetto stile seconda Repubblica.

Il tutto dopo mesi pesanti, in cui alla pandemia si sono aggiunte le follie dell’Imperatore Landella, che da quest’estate ad oggi ha consegnato le chiavi della città ad un ex ministro dell’Interno in pompa magna (con il benestare dello stesso Iaccarino, anzi si potrebbe dire a casa sua, visto che l’evento si è tenuto proprio nella sala consiliare), per poi attivare un gioco di forze interno alla maggioranza fondato sul destino elettorale della sua famiglia, che da anni sembra essere il tema focale dei rapporti politici interni al centrodestra foggiano.

Da ultimo, qualcuno di non meglio precisato ha concesso in via privilegiata l’uso della Sala Fedora del Teatro Giordano, il salotto buono di questa città, ad un certo Emanuele Pacca per la sua proclamazione di laurea, in barba a migliaia di studenti e studentesse che invece si sono dovuti accontentare al più del salotto di casa propria.

Il tutto è stato prontamente insabbiato e coperto dalla Giunta Comunale intera, che ha acconsentito a concedere a chiunque l’uso di alcune sale comunali per le proprie proclamazioni di laurea, sempre in barba a chi invece in questi mesi non ha potuto usufruire degli spazi universitari per studiare e per seguire le lezioni.

In tutti questi scontri, conditi da reciproche stoccate, grande assente è la Città. Le opposizioni si sono espresse nel senso di sfiduciare Iaccarino, e chiedono a gran voce anche le dimissioni della giunta, che ormai evidentemente non ha interesse ad amministrare la città, ma al più di gestire rapporti personali tra i propri membri.

La Città e la Provincia di Foggia, però, vivono tanti problemi. Vivono i propri problemi, dati da questioni irrisolte ormai storiche, e da una forte presenza mafiosa su cui c’è ancora qualcuno che ha da ridire (esiste ancora una forma di negazionismo della Mafia, nonostante tutto). Ma vivono, soprattutto, e con una gran forza, i problemi che tutto il Paese sta affrontando in questi duri mesi, insieme a tutto ciò che già esisteva e si era consolidato.



I dati, soprattutto quelli che riguardano il segmento giovanile, sono preoccupanti. Almalaurea riporta che quest’anno le richieste di giovani laureati sono scese del 25%, l’occupazione giovanile è sotto il 40% al sud Italia, e il tasso di inattività è salito del 4%.

Il rischio dispersione in Italia, secondo Save the Children, interessa 34000 bambini in più.

Queste tematiche sono completamente assenti dal dibattito cittadino, che sembra invece preferire che si parli di pettegolezzi e giochi di potere. L’unica certezza è che, senza un radicale cambio di rotta, i giovani della nostra Città sono condannati ad un destino ormai consolidato: andarsene.

Per questi motivi, occorre riaprire un dibattito che guardi ai giovani come punto di partenza per il rilancio del territorio. Le politiche giovanili, troppo spesso oggetto di spartizioni e spoliazioni, vanno pensate come politiche strutturali.

Strutturali perché è dalla componente più giovane, studenti, studentesse, giovani lavoratori, che dipende il futuro dell’ossatura economica e produttiva del territorio. Il nostro territorio ha bisogno di interventi forti, che vadano a garantire un futuro solido e soprattutto stabile alle generazioni più giovani.

Interventi che riguardano l’occupazione, l’istruzione e la ricerca, la formazione professionale. Tutto ciò che, anche nella mentalità comune, significa futuro, e che da troppo tempo è oggetto di definanziamento, precarietà e trascuratezza.

Cose che, sebbene non possano essere oggetto specifico di politiche comunali, neppure possono diventare oggetto di semplice benaltrismo .

Per rilanciare le politiche giovanili serve innanzitutto che si riprenda ad ascoltare la voce dei giovani , che spesso viene ignorata.

Serve che si avvii un confronto, nelle forze ancora sane della Città, su come mettere in campo un programma politico per il futuro di Foggia, con una visione complessiva della città e del territorio e dei suoi rapporti con la comunità regionale e con il resto del Paese.



Infatti, le questioni giovanili sono importanti anche nei termini delle questioni sociali ed economiche essendo, quello di età universitaria, il segmento di popolazione che più di tutti lascia il territorio per iniziare gli studi altrove. Perché questo fenomeno ha un evidente risvolto sociale ed economico? È di qualche giorno fa uno studio di Confcommercio che ha analizzato l’andamento economico del Paese nel periodo Covid, registrando la chiusura di 240 000 imprese; di questa analisi, però, l’elemento che maggiormente ci interessa è quello in cui la stessa Confcommercio dice “delle 240mila imprese sparite dal mercato a causa della pandemia, 225mila si perdono per un eccesso di mortalità e 15mila per un deficit di natalità”.

Questo cosa significa? È l’evidenza che l’economia si muove di pari passi con il capitale umano: proviamo a calare questo studio nel nostro territorio, dove, ai fattori di mortalità e scarsa natalità, si devono aggiungere anche quelli relativi all’elevata emigrazione dei nostri coetanei verso altre città. Di questo passo, quali prospettive meramente economiche e di sviluppo ha la nostra terra? Quasi ridotte a zero: nessuna crescita economica significa crisi sociale, quindi crescita della permanenza territoriale della mafia e della microcriminalità.

Quali risposte proponiamo? Da mesi i gruppi che sottoscrivono questo documento premono fortemente per una maggiore collaborazione tra Comune e Università , soprattutto relativamente alla questione degli spazi .

Quando l’Ateneo dauno era alle prese con la ripartenza post Covid, il Comune ha fornito un supporto quasi pari allo zero a livello di spazi, nonostante, come abbiamo visto nel “caso Pacca”, ne abbia alcuni a disposizione ma, evidentemente, non sempre a disposizione di tutti.

Tuttavia, la questione degli spazi è solo una goccia in un mare più ampio di politiche che la macchina amministrativa comunale potrebbe avviare; pensiamo alla questione dei trasporti, in cui l’unica attenzione che si ha nei confronti dei più giovani è uno sconto irrisorio sugli abbonamenti ma poi gli studenti sono lasciati alle prese con mezzi che non garantiscono le corse necessarie o addirittura le misure di sicurezza, Covid e non, all’interno dei mezzi stessi.

Ciononostante, crediamo che il problema sia ab origine, non c’è alcuna programmazione giovanile nella politica cittadina, non c’è un’equa distribuzione dei fondi a disposizione che potrebbe rilanciare il nostro tessuto giovanile. Riprendiamo, ai fini di esempio, il caso Pacca: questi, da solo, nell’anno 2019/2020 (determine n. 205 del 2019 – 248 del 2019 – 376 del 2019 – 117/2019 – 160 del 2020) ha usufruito di una somma pari a €11200 dal Comune di Foggia.

Non sono soldi che gli sono stati regalati, assolutamente, siamo sicuri del pregio del suo lavoro e delle sue attività, ma immaginiamo se quei soldi fossero stati erogati individuando chiari criteri di distribuzione che seguissero un preciso indirizzo politico, quello di valorizzare giovani talenti ad esempio, avremmo dato loro la possibilità di poter esprimere le proprie capacità e forse, almeno per una volta, questa città sarebbe balzata all’onore delle cronache per le sue bellezze, non per le sue disgrazie. Questo solo a titolo di esempio, ma tante altre cose sono sotto gli occhi di tutti e non c’è neanche bisogno di dilungarsi.

È proprio sui giovani che noi ci soffermiamo, sulla loro o, meglio, nostra voce e speranza.

Perché è certo difficile sperare in una città che spara e che a volte, invece, sembra spirare, ma per noi è una sfida ed un atto di volontà: noi abbiamo il dovere di credere che le nostre radici non siano tossiche, non siano marce!

Siamo il frutto di questa terra e sperare che l’atteggiamento mafioso non si plasmi nel comune modo di comportarsi è essenziale: non vogliamo diventare la Palermo degli anni ‘80 e l’unica arma che noi, pargoli di una madre malata, abbiamo è l’istruzione: che nelle scuole se ne parli, che l’antimafia diventi il nostro tormento. È questo il nostro auspicio “prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente”, prima che le nostre gambe, come le ali, vengano tarpate e non ci sia permesso neanche di farli, i cento passi.

Per questo motivo, il primo passo da fare nell’immediato è aderire alla campagna #liberafoggiadallamafia , lanciata dal presidio di Libera per il 10 Gennaio: il futuro di Foggia è un futuro, soprattutto, libero dalla mafia.

Link Foggia

Unione degli Studenti Foggia

SFoggia

Ottavia