Multisala danneggiata, Landella: “Responsabili presto sanzionati”

Foggia, 06/01/2021 – “Nei giorni scorsi c’è chi ha vandalizzato e danneggiato una parte della multisala. I responsabili potrebbero essere presto individuati e sanzionati grazie alle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Siamo solidali con la proprietà della struttura che speriamo a breve possa tornare ad allietare le giornate dei Foggiani. Ribadisco l’invito della direzione ad autosegnalarsi per fare ammenda e trovare una soluzione al problema causato. Non è mai troppo tardi per scusarsi e correggere un comportamento malsano, soprattutto quando si è giovani”.

Lo riporta il sindaco di Foggia Franco Landella.