Pellegrini: “Regalate un sogno a Foggia: dimettetevi tutti”

“Rinuncio alla facile ironia sul ritiro delle dimissioni (in realtà mai depositate ritualmente) nè su questa, purtroppo, tardiva elencazione di peccati landelliani. Anzi, voglio prendere sul serio il suo grido di accusa”.

“Gli squallidi avvenimenti di capodanno costituiscono l’epilogo di mesi indecenti in cui spicca la pagliacciata landelliana della “consegna” della la città a Salvini, avvenuta all’interno della sala Consiliare (stuprando, in tal modo, la casa di tutti i foggiani) che non è e non sarà mai la casa della Lega né di nessuna forza politica. Mi auguro che presto si possa votare e si possa scegliere un nuovo sindaco e una nuova amministrazione degna di questa città”.