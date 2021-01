(STATOQUOTIDIANO, ore 15). Foggia, 6 gennaio 2021. In riferimento alla prossima programmazione delle attività di vaccinazione anti COVID in provincia di Foggia, l’ASL Foggia in una nota chiarisce:

“La prossima categoria di operatori sanitari a cui sarà somministrato il vaccino è quella dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali”.

“Tale attività partirà contemporaneamente in tutto il territorio regionale come stabilito dalle classi di priorità individuate dalla Regione Puglia. Solo per mero errore è stato annunciato l’avvio per il prossimo fine settimana anche della vaccinazione per i medici odontoiatri liberi professionisti e per tutto il personale di studio la cui vaccinazione seguirà la calendarizzazione stabilita in sede regionale”.

“Nessuno resterà escluso – spiega il Direttore Generale Vito Piazzolla -. Tutti gli operatori sanitari saranno vaccinati. È necessario, però, seguire una precisa programmazione che tenga conto dell’approvvigionamento delle dosi. Il nostro obiettivo è, e rimane, la vaccinazione della totalità degli operatori, sia pubblici che privati”.

“La distribuzione e somministrazione dei vaccini nella Regione – chiarisce l’assessore alle politiche della Salute della Regione Puglia prof. Pier Luigi Lopalco – procede con speditezza secondo la scala di priorità dettata dal coordinamento nazionale”.

“La cabina di regia regionale sta seguendo ogni fase in modo da garantire in ogni provincia la necessaria fluidità delle operazioni per un’equa distribuzione si tutto il territorio regionale dei vaccini che arrivano con cadenza settimanale”.