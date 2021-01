Vaccino Covid Puglia, consegne in ritardo: “Dosi da un’Asl all’altra”

Bari, 06/01/2021 – (repubblica) Dosi di vaccino terminate, nuove scorte alla spicciolata, vaccinatori rimandati a casa. La più importante campagna di vaccinazione degli ultimi tempi incontra ostacoli rilevanti anche in Puglia. Ostacoli prima di tutto logistici. È quello che conferma anche la Regione. In alcune Asl, come quella di Brindisi, sono già finite le dosi della prima spedizione da 25mila fiale arrivate nei giorni scorsi. “I vaccinatori hanno addirittura dovuto fermare la loro attività”, commenta l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco. All’origine del problema c’è anche il ritardo con cui vengono inviate le 27mila dosi della seconda spedizione (in totale per la prima fase da completare entro questo mese sono destinate alla Puglia 95mila dosi per vaccinare tutti gli operatori sanitari e gli ospiti delle rsa). Queste dosi erano attese già nelle scorse ore e le prime 7mila sono state consegnate ieri dai corrieri. ” Ci sono problemi che oggettivamente rallentano la nostra operatività – fa notare l’assessore Lopalco – per questo effettueremo trasferimenti di dosi dalle Asl più fornite verso quelle più sguarnite. Purtroppo i vaccini sono pochi rispetto alla nostra capacità di somministrazione, avremmo voluto averne di più”. Intanto in Regione si comincia anche a discutere sulla organizzazione della Fase 2 , quella in cui a partire da febbraio bisognerà vaccinare il resto della popolazione a cominciare dagli anziani e dai pazienti cronici.(repubblica)