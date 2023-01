Gallo:” Ho visto una squadra in condizione sia fisica che mentale”

Statoquotidiano.it, FOGGIA, 6 GENNAIO 2023 – Il 2023 riaccende i motori e il Foggia, nella prima gara dell’anno, domani con inizio alle 17:30, allo stadio Zaccheria, affronta i lucani dell’Az Picerno per confermare il magic momento rossonero. Stamane è intervenuto in sala stampa il tecnico del Foggia, Fabio Gallo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Una settimana di lavoro nella quale abbiamo cercato di riprendere a livello fisico, a livello tattico e tecnico. I ragazzi hanno risposto bene e ci siamo preparati,dopo una sosta non lunghissima. Alla fine mi sembra di aver visto la squadra in condizione sia fisica che mentale ma poi c’è l’esame del fine settimana per quella che sarà la situazione. Una settimana che è andata via abbastanza bene e sono soddisfatto. Il mercato durante il campionato è sempre una rottura di scatole, sia se fai movimenti sia che non li fai. Il rispetto del lavoro c’è poco, perché procuratori e società si muovono. Non esiste giorno e quindi è un problema perché se ti capita che qualche ragazzo è poco soddisfatto trova situazione fertile. La partenza di D’Ursi non era inaspettata. Kontek dovremmo avere il transfert oggi, anche se è festa ma dovremmo esserci. Se così fosse, sarà a disposizione perché è pronto. D’Ursi sono state pressioni del Napoli, del Crotone e del ragazzo ed è stato impossibile trattenerlo, così come Chierico che non si è presentato alla ripresa degli allenamenti. Malomo si è sempre comportato impeccabile ma l’ho avuto molto poco a disposizione. Il Picerno ha trovato una quadratura di squadra. Nelle ultime partite, tranne con il Catanzaro, ha sempre fatto risultato e veniva da un filotto. Una squadra che ha caratteristiche di grande gamba soprattutto con i giocatori davanti, organizzata tatticamente e quindi insidiosa. Queste partite lasciano sempre delle incognite, come quelle prima di Natale, perché non sai come finisci e ora come ricominci. Noi dobbiamo cercare di dare continuità. Abbiamo tante partite in un mese che non mi piace. Ogni giorno ci sono chiacchiere e voci. A proposito Ferrante non può venire a Foggia perché ha giocato già con la Ternana e il Cesena. Voglio dare un’impronta di continuità, crescita, di miglioramento. Siamo ad un punto tecnicamente interessante, abbiamo messo più qualità e quello che mi aspetto dalla squadra. Kontek è un difensore centrale che nasce centrocampista, con buonissima tecnica e ti dà la possibilità di essere pulito nella costruzione. Rutjens è un braccetto destro e sinistro, aggressivo, molto bravo di testa. Mi aspetto qualcosa riguardo al centrocampo e all’attacco sicuramente. Il mercato degli attaccanti è difficile. Ora sono tutti bravissimi, bellissimi e costano tantissimo. Man mano che passa il tempo, qualcosa si abbasserà nelle richieste. Per quanto riguarda il centrocampo stiamo cercando di mettere qualcosa di diverso e di non far partire nessuno prima che non arrivi qualcuno. Il lavoro ha pagato per il Picerno, così come è successo a noi. L’allenatore è uno studioso ed è stato bravo nel capire cosa doveva cambiare la squadra e non mi sorprende, con una squadra che ha caratteristiche interessanti per fare bene. Quando hai la fortuna di giocare con campioni assoluti come Vialli e Sinisa. Una perdita brutta, icone del nostro sport che lasciano l’amaro in bocca. Vialli è stato un calciatore straordinario e un uomo straordinario nel lottare contro la sua malattia”.