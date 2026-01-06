Edizione n° 5938

Home // Focus // “Allegri non capisce di calcio”: l’ultima profezia di Hernanes e l’assurda teoria delle funivie

ALLEGRI - HERNANES “Allegri non capisce di calcio”: l’ultima profezia di Hernanes e l’assurda teoria delle funivie

Il Milan, secondo Hernanes, non è una squadra “dominante” nel senso classico del termine

Allegri primo in classifica con il Milan: quarta miglior partenza in carriera in Serie A

allegri ph Noi Milan

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Gennaio 2026
Focus // Sport //

“Allegri non capisce di calcio, capisce di fisica che governa le funivie”. Hernanes colpisce ancora. L’ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus – ormai presenza fissa nel dibattito calcistico social con interventi al limite tra filosofia spicciola e metafora estrema – ha affidato a Instagram la sua ultima riflessione sul Milan di Massimiliano Allegri, costruendo una teoria tanto singolare quanto destinata a far discutere.

Nel video pubblicato sui propri canali, il brasiliano parte da un’esperienza personale apparentemente lontanissima dal pallone. “Fino a quindici anni fa non ero mai stato in una località sciistica”, racconta. “Quando ho visto per la prima volta quei cavi d’acciaio chilometrici delle funivie, pensavo: ‘è troppo pesante, non ce la farà’. Poi ho capito che il cavo si curva di proposito. Ed è proprio quella curva che distribuisce il peso”.

Un racconto che, dopo qualche secondo, trova il suo bersaglio calcistico. Per Hernanes, il Milan di Allegri funziona esattamente allo stesso modo: si piega, sembra cedere, dà l’impressione di soffrire, ma lo fa consapevolmente. “Durante la partita contro il Cagliari vedevo una squadra che cala, che sbaglia anche cose semplici, che si curva”, spiega l’ex centrocampista. Un’immagine che per molti tifosi coincide con una critica, ma che per lui rappresenta invece un punto di forza.

Il Milan, secondo Hernanes, non è una squadra “dominante” nel senso classico del termine. Non monopolizza il possesso, non schiaccia l’avversario per 90 minuti, non gioca un calcio spettacolare. Ma resta sempre in partita, pronto a colpire quando si apre lo spazio giusto. Una caratteristica che accomuna da sempre le squadre allenate da Allegri e che oggi sembra riproporsi anche in rossonero, con il Milan stabilmente ai vertici della classifica, alle spalle dell’Inter.

“Una mente inesperta giudica: ‘questo Milan soffre’, ‘non domina’, ‘non è concentrato’”, prosegue Hernanes. “Ma il cervello umano non può restare teso e lucido per 90 minuti. Funziona per attivazioni, per momenti, per picchi”. Da qui la conclusione: una squadra che sa abbassarsi e gestire i ritmi riduce il rischio di spezzarsi, esattamente come il cavo di una funivia.

In sostanza, per Hernanes, Allegri non sarebbe un allenatore “difensivo” o rinunciatario, ma un gestore di energie e tempi. “Chi non sa piegarsi, prima o poi si spezza. La magia di Allegri sta qui: sapersi attivare al momento giusto. Ed è così che quel cavo porta in alto le cabine”.

Una lettura che, come spesso accade con le uscite dell’ex centrocampista, divide. Tra chi intravede una provocazione filosofica e chi ci legge l’ennesima giustificazione a un calcio poco spettacolare, la “teoria delle funivie” è destinata a entrare nel repertorio delle metafore più eccentriche del dibattito calcistico italiano.  Lo riporta ilfattoquotidiano.it

