CALEMBOUR

Home // Gargano // Allerta meteo gialla in Puglia: piogge, temporali e neve in calo sui rilievi

METEO GIALLA Allerta meteo gialla in Puglia: piogge, temporali e neve in calo sui rilievi

Il nuovo messaggio di allertamento diramato dalla Protezione civile segnala condizioni di instabilità diffuse

Pioggia - Fonte: ilmeteo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

Allerta meteo gialla in Puglia per la giornata di domani, 7 gennaio. Il nuovo messaggio di allertamento diramato dalla Protezione civile segnala condizioni di instabilità diffuse, con precipitazioni e temporali che interesseranno diverse aree della regione e possibili disagi legati a vento, pioggia intensa e riduzione delle temperature.

Secondo le indicazioni contenute nel bollettino, sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente intensi. In alcune zone, soprattutto interne e collinari, non si escludono episodi più marcati, in grado di determinare criticità idrogeologiche, allagamenti temporanei e difficoltà alla viabilità, specie nelle ore di maggiore intensità.

Sul fronte delle temperature, il quadro resta invernale, con valori in calo e la possibilità di nevicate sui rilievi, seppur in attenuazione rispetto ai giorni precedenti. La Protezione civile invita comunque alla prudenza, soprattutto in prossimità delle aree montane e lungo le arterie stradali più esposte al rischio di ghiaccio o di condizioni meteorologiche rapidamente variabili.

Lo stato di allerta gialla implica un livello di criticità “ordinario”, ma sufficiente a raccomandare comportamenti prudenti e l’attenzione alle disposizioni diffuse dai Comuni. In particolare, le amministrazioni locali potrebbero attivare controlli su sottopassi, aree a rischio allagamento e punti sensibili della rete viaria. In caso di piogge intense, restano valide le consuete indicazioni: evitare di percorrere strade invase da acqua, non sostare in prossimità di corsi d’acqua o canali, prestare attenzione alle raffiche di vento e agli oggetti esposti sui balconi.

Le autorità raccomandano anche di seguire gli aggiornamenti ufficiali, perché la situazione potrebbe evolvere rapidamente con variazioni locali dell’intensità dei fenomeni. In questa fase, infatti, gli scenari meteo possono cambiare in poche ore, con temporali improvvisi e accumuli di pioggia concentrati in un tempo breve.

Per chi deve mettersi in viaggio, il consiglio è di verificare lo stato delle strade, soprattutto nelle zone interne e lungo i tratti più esposti, e di adottare una guida prudente. Agli agricoltori e agli operatori del settore primario viene suggerito di valutare misure di protezione per strutture leggere e colture più vulnerabili, in considerazione delle possibili raffiche di vento e della persistenza dell’umidità.

La Protezione civile regionale, infine, invita i cittadini a segnalare eventuali criticità e a consultare i canali istituzionali dei Comuni per eventuali ordinanze o aggiornamenti. Il messaggio di allerta resta valido per la giornata del 7 gennaio, con l’attenzione massima nelle fasce orarie in cui sono attesi i fenomeni più intensi.

LASCIA UN COMMENTO