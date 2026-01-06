Era molesto su un treno Bologna-Milano: fatto scendere a Fiorenzuola, poi il rilascio perché non c’erano ancora le “note di ricerca”. Diffuse le immagini delle telecamere della stazione

È ancora in fuga il presunto responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno Trenitalia di 34 anni, trovato morto nel tardo pomeriggio nei pressi del piazzale Ovest della stazione di Bologna, in un’area di accesso riservato ai dipendenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo il delitto il ricercato sarebbe riuscito a salire su un treno regionale da Bologna a Milano e, durante il viaggio, avrebbe avuto atteggiamenti molesti e aggressivi nei confronti del personale di bordo.

Per questo motivo l’uomo sarebbe stato fatto scendere a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) poco prima delle 20 e affidato alle forze dell’ordine per un controllo legato alla condotta tenuta sul convoglio. A quel punto, sempre secondo le informazioni riferite, i carabinieri lo avrebbero identificato e quindi rilasciato, in una fase in cui non erano ancora state diramate le note di ricerca relative all’omicidio.

Il delitto e le immagini delle telecamere

Il corpo di Ambrosio è stato rinvenuto poco prima delle 19: l’uomo sarebbe stato ucciso presumibilmente a coltellate. A notarlo a terra sarebbe stato un dipendente di Italo, che ha dato l’allarme alla Polfer. Gli inquirenti hanno acquisito e diffuso immagini di videosorveglianza della stazione che avrebbero ripreso il presunto killer in fuga.

“C’è un sospettato”: la pista della Squadra Mobile

Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, si sono concentrate da subito su un sospettato: un uomo di 36 anni, di nazionalità croata, indicato come Marin Jelenik. L’uomo risulterebbe già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di reati e aggressioni nelle stazioni di altre città e sarebbe stato segnalato anche a Milano, in zona Centrale. La sua foto è stata diramata alle pattuglie e alla Polfer degli scali ferroviari.

Le reazioni: Salvini, Lepore e lo sciopero

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha espresso “dolore” e “solidarietà” alla famiglia e ai colleghi della vittima, confermando l’obiettivo di aumentare il personale di Fs Security. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha definito l’accaduto un “atto gravissimo” e ha assicurato collaborazione alle autorità inquirenti.

Intanto i sindacati annunciano la mobilitazione: Uil e Uiltrasporti Emilia-Romagna hanno comunicato l’intenzione di proclamare 8 ore di sciopero regionale per il 7 gennaio, denunciando una “situazione insostenibile” nell’area della stazione e chiedendo interventi immediati per rafforzare sicurezza e presidi.

