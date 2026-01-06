BOLOGNA, 6 gennaio 2026 – ore 08:13 – Un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del piazzale Ovest della stazione di Bologna, in un’area che conduce al parcheggio riservato ai dipendenti, non accessibile ai viaggiatori. L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate.

Il corpo è stato rinvenuto poco prima delle 19 da un dipendente di Italo, che ha immediatamente allertato la Polfer. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini.

Individuato un sospettato

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sarebbe stato individuato un sospettato. Si tratterebbe di un cittadino croato di 36 anni, Jelenic Marin, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati e aggressioni commesse in stazioni di altre città.

Gli investigatori temono che l’uomo possa essere fuggito a bordo di un treno. La sua fotografia è stata diffusa a tutte le volanti e agli agenti della Polfer presenti negli scali ferroviari italiani.

Le reazioni istituzionali

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso «profondo dolore per la tragedia di Bologna», manifestando solidarietà alla famiglia della vittima e ai colleghi del capotreno ucciso. In una nota, Salvini ha fatto sapere di essere in costante contatto con le forze dell’ordine e ha ribadito l’impegno a rafforzare la sicurezza, confermando l’obiettivo di portare a 1.500 gli addetti di Fs Security impegnati nella vigilanza di treni e stazioni.

Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è intervenuto definendo l’episodio «un atto gravissimo». «Attendiamo di capire cosa sia avvenuto – ha dichiarato – ma esprimiamo fin da ora la nostra vicinanza ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno. Confidiamo nel lavoro delle autorità inquirenti e offriamo la massima collaborazione per quanto ritenuto utile alle indagini».

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile.

Fonte: Tgcom24.com