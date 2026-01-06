“Christmas in Blue”, la Polizia Penitenziaria porta doni e sorrisi ai bambini ricoverati

FOGGIA – Un gesto di solidarietà capace di andare oltre le mura del carcere e di trasformarsi in un messaggio concreto di vicinanza e speranza. In occasione della festività dell’Epifania, il 6 gennaio 2026, la Polizia Penitenziaria di Foggia ha promosso l’iniziativa benefica “Christmas in Blue”, rivolta ai bambini ricoverati negli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo.

L’iniziativa, voluta dalla direzione della Casa Circondariale di Foggia guidata dal direttore Michele De Nichilo, ha visto il coinvolgimento degli operatori di Polizia Penitenziaria insieme al personale delle aree educativa e amministrativo-contabile. Obiettivo del progetto: portare un sorriso ai piccoli pazienti che stanno affrontando un momento particolarmente delicato della loro vita.

Al Policlinico di Foggia, la delegazione, coordinata dal comandante Claudio Ronci, ha fatto visita ai reparti di Pediatria e Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, distribuendo doni e condividendo momenti di gioia con i bambini e le loro famiglie. Un’iniziativa accolta con entusiasmo e partecipazione, capace di regalare attimi di serenità all’interno dei reparti ospedalieri. Parallelamente, presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, la Polizia Penitenziaria ha raggiunto i reparti di Oncologia Pediatrica e Pediatria. Presenti il dirigente Vincenzo Paccione e la capo area educativa Paola Errico. Anche qui, l’incontro con i piccoli degenti, i genitori e il personale sanitario è stato segnato da grande calore umano e partecipazione.

Il progetto “Christmas in Blue” è frutto di una collaborazione corale interna all’istituto penitenziario, promossa dall’ispettore Donato Lamparella, che ha coinvolto i Reparti della Polizia Penitenziaria, l’Area Educativa, l’Area Contabilità e il Comparto Funzioni Centrali. Un lavoro di squadra che testimonia l’attenzione dell’istituzione verso il territorio e le sue fragilità. Per decisione della Direzione della Casa Circondariale, l’iniziativa dell’Epifania rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio di responsabilità sociale: nei prossimi mesi sono previste ulteriori attività solidali a favore dei bambini in condizioni di difficoltà.

«Costruire un ponte tra il carcere e la comunità, andando oltre i ruoli istituzionali, è il senso profondo di questa iniziativa – sottolineano gli organizzatori –. Portare un sorriso a chi sta vivendo un momento difficile significa affermare il valore della solidarietà e della prossimità».

Infine, una parte dei doni raccolti sarà destinata, per volontà del comandante Ronci e del sovrintendente capo Nicola Aghilar, alle famiglie seguite dalla Caritas di Foggia, ampliando ulteriormente la portata solidale del progetto.