Crans-Montana, le sorelle Alicia e Diana Gunst tra le vittime più giovani dell’incendio di Capodanno: avevano doppia cittadinanza, il nonno è italiano

Si aggrava il bilancio delle vittime con legami italiani nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Tra i nomi confermati nelle ultime ore ci sono quelli di Alicia e Diana Gunst, le due sorelle di 14 e 15 anni, indicate come le più giovani tra le persone morte nel rogo divampato nel locale “Le Constellation”. Le ragazze avevano la doppia nazionalità italo-svizzera: un legame familiare con l’Italia, spiegano le ricostruzioni, passa dal nonno italiano.

L’identificazione è arrivata dopo giorni di attesa e apprensione. L’esame del Dna ha infatti confermato l’identità delle due minorenni, studentesse a Losanna, che avevano scelto di trascorrere la notte di San Silvestro con un gruppo di amici proprio nel bar poi diventato teatro della tragedia. Un Capodanno che doveva essere una festa si è trasformato in un incubo.

Intanto, sul fronte delle indagini, emergono nuovi elementi che potrebbero pesare sulla posizione dei proprietari del locale, Jessica e Jacques Moretti. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, “Le Constellation” sarebbe rimasto senza controlli di sicurezza dal 2020, un dettaglio che alimenta interrogativi sulle condizioni della struttura e sulle eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incendio, chiarire le cause e verificare se tutte le misure previste per legge fossero state rispettate.

La notizia della morte di Alicia e Diana ha colpito in modo particolare anche la comunità di appartenenza delle due ragazze. Le sorelle Gunst, infatti, facevano parte della comunità ebraica di Losanna, che ha diffuso una nota di cordoglio: «È con grande dolore che annunciamo la morte di Alicia e Diana, tragicamente perite nell’incendio». Parole che fotografano lo shock di un’intera città e di chi le conosceva, in attesa di risposte e di verità.

Con l’aggravarsi del bilancio, cresce anche l’attenzione sui collegamenti con l’Italia e sulle procedure di assistenza alle famiglie coinvolte. La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nelle ore in cui il mondo salutava l’arrivo del 2026, lascia dietro di sé dolore, interrogativi e una richiesta che si fa sempre più forte: capire cosa non ha funzionato e se quella notte si sarebbe potuta evitare. Lo riporta leggo.it