RANS-MONTANA – Si chiamava Stefan Ivanović, aveva 31 anni, era di origine serba e cittadino svizzero. Lavorava come addetto alla sicurezza – buttafuori – nel locale Le Constellation, a Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un incendio ha trasformato i festeggiamenti in una tragedia.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, al divampare delle fiamme Ivanović non avrebbe cercato subito la fuga, ma avrebbe aiutato i presenti a trovare l’uscita, sostenendo chi era in difficoltà e accompagnando fuori diversi clienti. Dopo aver messo in salvo alcune persone, sarebbe rientrato nel locale per soccorrere altri, rimanendo però intrappolato.

La testimonianza: «È entrato subito, si è comportato in modo eroico»

Nelle ore successive, la famiglia ha sperato fino all’ultimo che Stefan fosse ancora vivo, anche perché il suo telefono risultava raggiungibile anche dopo l’incendio. A ricostruire quanto avvenuto è l’imprenditore serbo Aco Kalajdzic, che riferisce una testimonianza raccolta sul posto: una donna francese, uscita immediatamente quando si è accorta del rogo, lo avrebbe avvertito dell’emergenza. «Lui è entrato subito. Ha spinto fuori alcuni adolescenti e poi è tornato dentro. In qualche modo è rimasto intrappolato. Si è comportato in modo eroico», ha raccontato.

Una notte di festa trasformata in tragedia

All’interno del locale, mentre si celebrava l’arrivo del nuovo anno, la situazione sarebbe precipitata in pochi istanti: fumo e calore avrebbero reso difficile orientarsi, generando panico e confusione. È in quei momenti che, secondo la ricostruzione, l’addetto alla sicurezza avrebbe cercato di gestire l’evacuazione e aiutare chi non riusciva più a muoversi.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e ricostruire in modo definitivo la sequenza degli eventi. Lo riporta leggo.it