Home // Manfredonia // Decaro: “Emozionato ma pronto”. Proclamazione a presidente della Regione Puglia

"PRONTO DE CARO" Decaro: “Emozionato ma pronto”. Proclamazione a presidente della Regione Puglia

«Dal Gargano a Leuca – scrive Decaro – ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura. Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto».

Video Decaro sorprende: “Buon 2026, ma non per tutti. Ecco perché" (VIDEO)

IL NEO PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, DECARO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

«Da domani la famiglia diventa ancora più grande». Con queste parole Antonio Decaro affida ai social il suo primo messaggio da presidente eletto della Regione Puglia, alla vigilia della proclamazione ufficiale che si terrà domani alle ore 15 nell’aula magna della Corte d’Appello di Bari, seguita dal passaggio di consegne con il governatore uscente Michele Emiliano.

«Dal Gargano a Leuca – scrive Decaro – ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura. Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto». Un messaggio dal tono intimo e diretto, che richiama il senso di responsabilità verso l’intera comunità pugliese.

Il neo presidente ha raccontato di aver scelto, nei giorni precedenti alla cerimonia, di dedicare del tempo alla famiglia, consapevole dei sacrifici che il nuovo incarico comporterà: «Nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità».

Decaro non nasconde le difficoltà che lo attendono: «So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano». Ma assicura massimo impegno e chiede ai cittadini un ruolo attivo: «Non vi chiedo indulgenza, anzi: siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano. Lavoriamo insieme per migliorare la nostra terra».

Infine, un richiamo alle ragioni della candidatura: «Il 5 settembre scorso, quando ho deciso di candidarmi, ho scelto la Puglia. Qualcuno mi ha chiesto: “Chi te lo ha fatto fare?”. La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia».

Domani pomeriggio l’insediamento ufficiale aprirà una nuova fase per la guida della Regione Puglia. Lo riporta l’Ansa.

