Emiliano verso un assessorato alle Crisi industriali in Puglia: ipotesi ingresso nella giunta Decaro

Michele Emiliano potrebbe rientrare a breve nella squadra di governo della Regione Puglia con un ruolo chiave: quello di assessore alle Crisi industriali. L’ipotesi, riportata dal Corriere del Mezzogiorno, prende corpo a pochi giorni dall’insediamento del nuovo presidente Antonio Decaro, eletto a novembre dopo dieci anni di guida regionale targata Emiliano.

Secondo le indiscrezioni, all’ex governatore – già sindaco di Bari per due mandati – potrebbe essere affidata una delega ad hoc, separata da quella all’Ambiente, per seguire alcune delle vertenze più delicate del territorio pugliese. In primo piano resta il dossier dell’ex Ilva di Taranto, da tempo al centro di trattative per una possibile acquisizione da parte di un fondo statunitense, ma anche la crisi del gruppo Natuzzi, storico colosso del mobile imbottito che ha recentemente annunciato 479 esuberi.

Decaro si insedierà ufficialmente come presidente della Regione mercoledì 7 gennaio, ma la composizione della giunta sarà resa nota solo la settimana successiva, dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale. Lo statuto regionale prevede infatti che soltanto due assessori possano essere esterni, ovvero non eletti in Consiglio.

L’eventuale ingresso di Emiliano in giunta è un tema che tiene banco fin dal giorno successivo alle elezioni. In campagna elettorale, Decaro aveva posto un veto sulla candidatura dell’ex governatore – così come su quella di Nichi Vendola – al Consiglio regionale, inducendo Emiliano a rinunciare alla corsa dopo un lungo stallo. Una scelta che aveva alimentato scetticismo su un possibile “ripescaggio” in giunta, peraltro in un ruolo considerato politicamente più rilevante rispetto a quello di consigliere.

Nel caso in cui non arrivasse la nomina ad assessore, Emiliano dovrebbe tornare alla sua professione originaria di magistrato. Pubblico ministero di carriera, è in aspettativa elettorale dal 2003, anno della sua prima candidatura a sindaco di Bari con i Democratici di sinistra. Essendo stato rieletto alla guida della Regione nel 2020, per lui non si applicherebbe la riforma Cartabia del 2022, che limita il passaggio tra incarichi politici e funzioni giudiziarie.

La decisione finale sulla giunta è attesa nei prossimi giorni e sarà uno dei primi banchi di prova politici per il nuovo presidente Decaro, chiamato a bilanciare continuità e discontinuità nella gestione della Regione Puglia.