Superano quota 77mila gli interventi effettuati dal Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL di Foggia nel corso dell’ultimo anno. Un dato significativo, presentato dalla Centrale Operativa del 118 in occasione dell’incontro conclusivo del percorso di formazione rivolto ai medici destinati al servizio di emergenza-urgenza.

Nel dettaglio, dall’inizio dell’anno sono state registrate 77.509 missioni, con un aumento di 5.894 interventi rispetto all’anno precedente, quando se ne contavano 71.615. Numeri che confermano il ruolo centrale del 118 nella gestione delle emergenze sanitarie su tutto il territorio provinciale.

Analizzando la tipologia degli interventi, emergono 8.168 Codici Rossi, relativi a situazioni di immediato pericolo di vita; 53.013 Codici Gialli, per urgenze che richiedono un rapido intervento; 11.757 Codici Verdi, riferiti a condizioni cliniche stabili ma da valutare; e 5.571 Codici Bianchi, a bassa criticità.

Il periodo di maggiore attività è stato quello estivo. Tra giugno e agosto, infatti, il servizio ha gestito 21.916 interventi, evidenziando la capacità del sistema di emergenza di reggere l’aumento della domanda legato alla stagione turistica e all’incremento della popolazione presente sul territorio.

«Questi dati testimoniano l’importanza strategica della rete 118, che rappresenta il primo anello della catena del soccorso – sottolinea Stefano Colelli, direttore della Centrale Operativa –. Tempestività, professionalità e coordinamento sono elementi fondamentali per salvare vite e ridurre le conseguenze degli eventi acuti».

Nel corso dell’iniziativa è stato illustrato anche il percorso di formazione gratuito promosso dall’ASL di Foggia per far fronte alla grave carenza di personale medico nel servizio di emergenza. A fronte di una pianta organica prevista di 128 medici, infatti, attualmente ne risultano operativi soltanto 49.

Al corso hanno preso parte 42 professionisti, che al termine di un percorso di 400 ore complessive – 100 di formazione teorica e 300 di tirocinio pratico – hanno conseguito l’attestato di idoneità necessario per operare nel Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Il programma formativo ha approfondito le principali competenze richieste al medico dell’emergenza, dalla rianimazione cardiopolmonare alla gestione del politrauma, dalle emergenze pediatriche a quelle ostetrico-ginecologiche, fino agli aspetti medico-legali. Il tirocinio si è svolto sia sui mezzi di soccorso sia nei reparti ospedalieri e presso la Centrale Operativa.

«Investire nella formazione – evidenzia Antonio Nigri, direttore generale dell’ASL di Foggia – significa rafforzare concretamente il sistema dell’emergenza-urgenza. Medici preparati garantiscono maggiore sicurezza ai cittadini e una migliore integrazione tra soccorso territoriale e strutture sanitarie».

I dati confermano dunque l’importanza strategica del servizio 118 in Capitanata, che continua a garantire una risposta efficace alle emergenze sanitarie nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale, grazie anche a interventi mirati sulla formazione e sul potenziamento delle risorse umane.

